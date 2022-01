Tras diversos eventos y paseos de la modelo Daniella Chávez por el interior de Estados Unidos, país en el que radica, ahora invita muy coqueta, a dar la vuelta en su carro último modelo. Así apareció en sus redes sociales antojando a más de uno a subirse con ella en su vehículo de última generación.

Vestida de negro y con un escote profundo, fue que Daniella Chávez apareció en una reciente publicación de su cuenta de Instagram, haciendo desvariar a sus más de 15.2 millones de followers, tras verla sentada tan coqueta al volante de su automóvil.

Fue el pasado 6 de enero, día de los Santos Reyes Magos, que la chilena se perpetuó una vez más con un par de postales, que sin duda, movieron el tapete a sus seguidores, chicos y grandes, pues la también ex conductora de Televisa Deportes, lució muy seductora.

Lee también: Daniella Chávez presume que es una escultura desde Las Vegas con singular jumpsuit

Esta vez, además de invitar subliminalmente a sus fans a dar una vuelta, también pidió que les diera su ubicación, como si ella se fuera a desplazar a visitarlos o rencontrarse con alguno, lo que por supuesto, puso de cabeza a los mismo, de solo emoción.

"Bebé manda location" se lee en la descripción, acompañado de un pin rojo que indica la ubicación de los lugares en los mapas; por lo que muchos no tardaron nada en escribir su ubicación con la esperanza de ser visitados por la chilena de 36 años en ese carrazo y luciendo su espectacular figura.

Lee también: Con blusita de tirantes y jeans escotados, Daniella Chávez ¡luce caderas!

Y entre piropos y caritas con ojos de amor, hubo una fan y amiga de origen colombiano que escribió: "Y le llego pues mamiiiii", a lo que Daniella contestó: "@whitneytracy miss you mi bichota!". En dos mensajes más, la conversación siguió por parte de la amiga diciéndole que la extraña mucho, mientras que la chilena asegura que ya falta poco para verse.

Así mismo se lee: "Sacaste el maquinón! me encanta", amiga a la que la también cantante del género urbano comentó con un giño. "Tan hermosaaaaaaa", "Te pasasss" o "La REINA", también son parte de los casi, mil 200 comentarios que ha generado la chilena.

Y es que, tras verla posar tan sensual, Daniella Chávez también ha sido capaz de llamar la atención de no menos de 91,405 seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!