Daniella Chávez invita a la piscina con sexy bikini color piel

Tras hacer un reciente viaje por algunas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, la modelo Daniella Chávez aprovechó cada momento para disfrutar de las bellezas naturales que ofrecen, así como los atractivos turísticos, luciendo curvas como siempre, como cuando desde la piscina de lujoso hotel donde se hospedó, invitó a sus fanáticos a nadar con un sexy bikini color piel.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la chilena de 35 años enamoró a sus seguidores, al lucir espectacular figura con un bikini color piel con el que creo ilusión óptica y los confundió... El clip, lo compartió la mañana de este lunes invitando también a conocer la glamorosa ciudad.

Daniella Chávez aprovechó el sol y su estancia en la piscina para enloquecer mostrando un poco más de la cuenta con el bañador de dos piezas que se confundía con su piel y que se perdía entre sus encantos.

Lee también: ¡Linda! Marjorie de Sousa posa en bikini y tacones; celebra el fin de semana

"Lugar que te gustaría conocer? NY te lo recomiendo cien por ciento #nyc" escribió la modelo originaria de Las Condes, Chile, pero que está enamorada de Estados Unidos, país donde vive con su esposo -quien es su manager y su hija Isadora Gutiérrez-.

La ex conductora de Televisa interrumpió la vista a la ciudad y a la bahía de Upper Bay que colinda con el Océano Atlántico, al exhibir su exuberante retaguardia al colocarse de espalda en la piscina.

Lee también: Daniella Chávez se luce con vestidito de encaje al natural, la llaman deliciosa

Por lo que la también cantante del género urbano, recibió más mensajes de los esperado y con respuestas muy fuera de lo común; pues atendiendo al cuestionamiento de la rubia, hubo quien contestó: "Tu cama".

Y mientras se escucha el tema "Somebody To Love" de Basstrologe, los fanáticos de todo el mundo estuvieron muy al pendiente de la presencia de Daniella en las redes sociales y un fanático ruso no dudó en expresarle: "¡¡¡Te ves increíble en el video!!!

Además de lucir divina en la piscina, la chilena generó la mudez de muchos de sus seguidores, que dicho sea de paso, rebasan los 14.5 millones y externaron su admiración con emojis de llamaradas de fuego, corazones rojos, entre otros. Al momento, la rubia ha logrado llamar la atención de 33,908 admiradores y se pueden leer 423 comentarios.

Síguenos en