Tras la celebración de las fiestas decembrinas y de la despedida del 2021, la modelo Daniella Chávez inició con todo, haciendo dieta y ejercicio este nuevo año; pues hay que seguir trabajando para conservar sus características curvas y su cuerpo de diez.

El pasado lunes, la chilena de 36 años apareció estrenando semana con el pie derecho en uno de sus lugares favoritos para desayunar y con una elegante chaqueta color verde pasto y jeans, Daniella Chávez mostró su desayuno saludable para empezar bien la semana.

El desayuno consistió en hot cackes con fruta, café y jugo de naranja, y con una tercia de postales, antojó a más de uno mientras que lucía muy glamorosa y sin perder el estilo.

"Yummi @peluqueriaveranvior" se lee entre un corazón rojo y un plato de hot cackes, en su descripción del pasado lunes 3 de enero de este 2022, su primera publicación del año.

Y entre los obligados comentarios que la rubia chilena ha generado con su publicación de Instagram, es su misterioso esposo quien ha escrito: "Hermosa", viéndose apoyado por su amiga y colega Sthepany González con un "Perfecta".

"Diosa", "Preciosa" o "Qué lindo ese color verde, linda, Dani", son otros de los comentarios que le han hecho a la chilena que ha logrado un total de 934 comentarios al momento y más de 65 mil corazones rojos; pues la elegancia y su estilo son dos características que la también cantante de reguetón nunca perdería.

Pero en una segunda postal, la envidiadada modelo trajo el verano a pleno invierno e inicio del año y lució un bikini con el que hizo ejercicio en bicicleta en la época cuando el sol calienta más y hace más calor, que es cuando realmente se antoja ir a relajarse a la playa o hacer ejercicio al aire libre.

Aunque hay que decir que el estilo de Daniella Chávez es muy particular y deja a más de uno con la boca abierta tras lucir sus curvas en atuendos muy chiquitos. En su última publicación de Instagram, la chilena luce un bikini en color amarillo y como se su costumbre, preguntó a sus fanáticos "1 o 2?" entre corazones y estrellas amarillas.

Por lo que ha hecho reaccionar a más de uno desde la mañana de este martes. Así mismo, ha logrado cautivar alrededor de 47,900 seguidores y se pueden leer 750 comentarios.

