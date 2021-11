Pocas son las veces que la modelo Daniella Chávez se ha dejado ver al natural, con la cara lavada, pero hace unos días, luego de derrochar tanto glamour entre su cumpleaños y la celebración de Halloween, la chilena logró hipnotizar con sofisticado bañador verde esmeralda y 'sin maquillaje', según dejó ver.

Pues desde la intimidad y comodidad de su hogar en Miami Beach, Florida, la modelo hizo a un lado el maquillaje y se dispuso a disfrutar de un rato de relax mientras disfrutaba la increíble vista de las playas de Florida, Estados Unidos.

Pero eso sí, brindando con un vaso de limonada en la mano en el momento que disfrutaba para ella sola o tal vez, acompañada de alguien más, por ejemplo, su misterioso esposo que nunca se ha dejado ver y el mismo que es su manager en todas sus aventuras.

Con una tercia de postales en las que se le ve el rostro un poco más descansado sin gota de maquillaje, pero sí con algo de rímel en las pestañas, Daniella Chávez enamoró a sus más de 15.2 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

"Amo los días sin Maquillaje, día relax" escribió la chilena de 36 años luego de posar sentada sobre sus piernas con dicho bañador lleno de escotes y listones alrededor de su exquisita silueta; y a decir verdad, a primera vista, su cara sin maquillaje no hace mucho la diferencia, pues Daniella Chávez luce muy bella.

El perfil de Mai Indumentaria -la firma para la que Daniella colabora-, escribió: "Mas hermosa", al verla sin gota de maquillaje en pleno domingo, mientras que sus colegas Nina Serebrova, Georgina Mazzeo, Dajana Gudić quien dijo: "Gorgeous Dani" (Preciosa, Dani) y Catharina Javiera -otra de sus colegas- que tampoco se quedó con las ganas de decir: "Una diosa", fueron algunas de las que reaccionaron a la belleza de Daniella.

Alguien más dijo: "Todo al natural es mejor". Entre los casi 2,800 comentarios que recibido la también cantante de la música urbana, saltan a la vista otros como: "Sexy sexy sexy", "Dios sensual" o "Qué bella eres sin maquillaje y con maquillaje mi amor platónico, mi Daniella Chávez yo soy tu fan número... Qué bonito el escote".

Y desde aquel domingo, la modelo fanática del fútbol, ha recibido 188,256 corazones rojos y muchísimos más fogosos mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!