Daniella Chávez hace temblar con vestido de licra color piel; cambia besos por 'likes'

La modelo chilena Daniella Chávez puso a temblar a sus fanáticos tras restregar sus curvas y demás encantos 'enfundada' en un vestido de licra color piel con el que incluso dijo que estaba dispuesta a cambiar besos por 'likes' (me gusta).

Desde Tulum, Quintana Roo, México, donde la ex conductora de Televisa Deportes lleva varios días de estancia, fue que no dejó duda de su belleza y mostró los resultados -entre otras cosas- de sus constantes visitas al gym.

Un vestido color piel y como tatuado al cuerpo, fue suficiente para que Daniella Chávez hiciera babear y de paso pusiera a temblar a sus más de 16.6 millones de followers en todo el mundo. Pues la chilena compartió una tercia de postales en las que deja claro quién es.

Sus atributos por delante

La también empresaria, fanática del fútbol y dueña de un equipo de su natal Chile, no dejó casi nada a la imaginación, pues además de lucir su vestido color piel confeccionado en licra que se confunde con su color de piel, enseñó ombligo, un súper escote frontal y sus piernas, unas de las más estilizadas de entre las famosas del medio artístico y redes sociales.

"Cambio Besos x Like... cuando me veas me lo cobras! @NovaMen & @FashionNova dress!" aseguró la también actriz de 36 años anteponiendo un corazón rojo, haciendo referencia a las reacciones de su publicación, mismas que al momento no puede verse con claridad, pues no está a la vista el número de seguidores que le han dejado su reacción.

Y sus colegas, la modelo rusa Nina Serebrova, escribió: "Beauty" (Belleza), mientras que Dasha Mart y Dajana Gudić, se maravillaron con una carita con ojos de corazón, un "Wow" y llamaradas de fuego.

Pero las féminas no fueron las únicas que esta vez se admiraron de la belleza de Daniella Chávez, pues Eren Legend, famoso de músculos marcados y Campeón del Mundo como figura del deporte, también le dejó un piropo: "Beautiful and stunning babe" (Hermosa y espectacular nena)... ¿a caso querrá un beso de la chilena?

Y los fans también se hicieron notar, desde Colombia le escribieron: "La 'Parcerita' más fina!!", "Acá mi like", "Very sexy", "Baby you are perfect" (Bebé, eres perfecta), "Wowowow que ricura de mujer", fueron otros de los piropos que la esposa de Ariel Gutiérrez (su manager) ha recibido luego de tres días de su publicación.

Daniella Chávez hace temblar con vestido de licra color piel; cambia besos por 'likes'. Foto Instagram Daniella Chávez

