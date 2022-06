Daniella Chávez hace reverencia a Shakira; mueve curvas con Te Felicito

"Te Felicito" está de moda y la cantante Shakira no es la única en disfrutar su nuevo tema; pues famosas de la talla de Marjorie de Sousa, han presumido algo de ellas en complicidad con el ritmo tan sensual que la exitosa canción lleva por delante. Y la modelo Daniella Chávez no es la excepción tras hacerle reverencia a la colombiana al unísono del movimiento de sus curvas.

Pues la chilena se puso a tono con más de una fémina que busca llamar la atención a como dé lugar y tal y como lo han hecho Shakira y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro creando una explosión de talento, ritmo y controversia debido a que se ha dicho que la letra de la misma va dedicada a Gerard Piqué, el futbolista español con el que la colombiana llevó al menos 12 años de relación sentimental y de la que nacieron dos hijos, así mismo Daniella Chávez ha provocado los aplausos de sus seguidores.

Daniella Chávez sólo ocupó de un vestidito pegado a la piel de considerable escote que utilizó sin sostén, y se paró frente al espejo grabándose y no dejando detalle fuera de cuadro respecto a la sensualidad con la que se mueve frente al reflejante.

Y por si fuera poco, Daniella Chávez lució el mini vestido abajo de su retaguardia, que aunque ya es costumbre verla así, su sensualidad no tiene límites y ha vuelto a conquistar a sus fanáticos en la web.

"Prefieres Video o Foto?", escribió Daniella Chávez "tentando" a sus fans, sobre todo a los caballeros, tras lucirse como sólo ella sabe hacerlo en sus redes sociales.

Y las respuestas de sus fans no han tardado nada en llegar a su publicación: "Las dos", "Me gusta todo de ti, mi reina", escribió otro fan que también hizo reverencia al exitoso cantante Rauw Alejandro por su famoso tema que se ha viralizado en TikTok.

O el clásico "GORGEOUS" (Diosa) o "Hermosa"; aunque un compatriota también le lanzó flores: "Desde Chile, Danielita te amoo", "Fuaaaa x Dios" "Lo que pongas", "Luces extremadamente preciosa", "Mí rubiecita hermosa" y muchos otros más, fueron los piropos que cobró Daniella Chávez gracias a su belleza y sensualidad.

Al momento, la chilena ha ganado 46,224 corazones rojos, incluyendo el de su esposo Ariel Gutiérrez y se pueden leer más de 1,000 comentarios.

