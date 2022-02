Daniella Chávez hace desvariar con corsé y diminuto bikini de flores

Sin suda alguna, la elegancia es una de las características más notables de la modelo Daniella Chávez, quien este jueves, está haciendo de las suyas y logrando hacer desvariar a sus fanáticos, tras posar con corsé y diminuto bikini de flores.

La recién casada modelo chilena puso a disposición de sus más de 15.4 millones de seguidores, una publicación en la que además de demostrar su perfección e impecabilidad, lució cuerpazo como toda una mujer de mundo y hasta glamorosa mujer de casa.

Esta vez fue con un cuarteto de fotos, con las que Daniella Chávez ha hecho reaccionar a su esposo Ariel Gutiérrez tras lanzar una pregunta a sus fans que lleva una indirecta muy directa, es decir, un claro mensaje; pero que además está estratégicamente lanzada para leer lo que ella quiere.

Un corsé de tirantes y escote de corazón, y un diminuto bikini de hilo dental pero con un moñote que intenta cubrir algo de su retaguardia, de fondo azul y flores rosas y blancas, fueron los que adornaron la anatomía de Daniella Chávez la mañana de este jueves.

Pues de perfil, de frente, de espaldas y hasta un poco inclinada hacia adelante en un ángulo de tres cuartos, fueron las poses que la chilena de 36 años eligió para mostrarse hoy a su followers.

"Qué cosas te hacen Feliz?", preguntó Daniella, y el primero en responder con un corazón rojo -clara muestra de su amor- fue su esposo, quien dejó un simple y concreto: "Tú". No obstante, debe ser un hecho que Ariel Gutiérrez no es un marido celoso y si lo fuera e tendría que aguantar, pues como siempre, son cientos de fanáticos los que se han pronunciado a su belleza, sobre todo los seguidores del gremio masculino.

Pues los comentarios de corazones rojos, besos, caritas con ojos de amor, flores, entre otros detalles, no han dejado de llegar a prácticamente una hora de publicado su post. "Que naughty Danielita ayyyyy" (Que traviesa Danielita ayyyyy), "Good afternoon beautiful!" (Buenas tardes, hermosa!), "PRETTY CUTE LOVELY" (BASTANTE LINDA ENCANTADORA), son algunos de los comentarios que se leen.

Pero también se pueden leer otros más que demuestran claramente la admiración por la chilena: "Definitely bella... hope you get right one" (Definitivamente hermosa... espero que aciertes), o "Hermosa y bella con tu traje", "Eres bella como ninguna", "Preciosa", "Verte como ama de casa", "Regiaaaa, te amo", "Bellísima", "Que bonitooooo!!!", forman parte de los casi 900 mensajes que se pueden leer. También se aprecian 60,691 corazones rojos entre los que por supuesto, destacan el de su marido, su admirador número uno.

