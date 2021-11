Daniella Chávez hace de las suyas con tremendo cuerpazo en body de encaje

La modelo Daniella Chávez volvió a hacer de las suyas luego de lucir tremendo cuerpazo al lucir diminuto body de encaje en color blanco. La chilena empezó la semana con el pie derecho, cuando en su cuenta de respaldo de Instagram logró conquistar a sus seguidores.

Sentada en un tapete de peluche y con una cálida decoración de la habitación, Daniella Chávez no solo enseñó sus encantos y atributos de frente, sino que demás, la ex conductora de Televisa Deportes, eligió postrarse estratégicamente frente a un espejo para lucir lo demás...

Pues la top model originaria del continente americano, aprovechó la ayud del reflejante para mostrar de nuevo su redondeada retaguardia a través de la exquisita prenda de encaje que utilizó con la que dicho sea de paso, no dejó casi nada a la imaginación.

Y pese a ser u cuenta de respaldo en la que la chilena de 35 años publicó su postal, ciertamente sus seguidores ya han reaccionado al verla lucirse con tal pose y el body de encaje de flores color blanco.

"Mi mejor contenido en 0.F. Feliz Semana! @daniellachavezofficial" escribió Daniella Chávez seguido de un corazón rojo y desde su cuenta oficial, la modelo aprovechó su poder de convocatoria para enviar un saludo a sus seguidores.

Y fue desde su cuenta de respaldo que en un segundo mensaje escribió: "Gracias a todos los que me siguen en Onlyfans!!!". Y debido a que con su postal logró elevar la temperatura de sus más de 232 mil adscritos, se pueden leer algunos fogosos comentarios tales como:

"Preciosa", "Woooow", "Que hermosa su foto, me encanta bebe". También se pueden leer algunos salidos de lo más profundo del alma como: "Mamita rica" o "Qué maravilla de mujer!

Un total de 22,733 followers son los que han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer 220 mensajes al momento.

