Daniella Chávez hace competencia a Demi Rose con exquisito vestido

Sin duda alguna, la modelo chilena Daniella Chávez ha dado cuenta en cada una de sus publicaciones de sus redes sociales, que es una de las celebridades más visitadas de América. Aunque en su último post, hizo competencia a la modelo británica Demi Rose, quien también es una de las famosas en su género, con exquisito vestido.

Y es que, pese a que Daniella Chávez suele conquistar a sus más de 14.5 millones de fanáticos en su cuenta oficial de Instagram, fue ahí donde publicó una postal en la que aparece con un vestido del tipo de los que usa Demi Rose, como parte de su característica principal en cuanto a su gusto por las prendas más sexies y atrevidas.

Esta vez, fue con un modelo diseñado con varios escotes y aberturas en color marrón -lo hizo resaltar el tono de piel de Daniella-, que a pesar de ser largo, se puede ver mucho de los encantos de la chilena de 35 años, quien después de convertirse en madre, sigue conservando una figura de diez.

El pretexto para modelar a sus fanáticos esta sensual prenda fue desearles un buen día, con un "Lindo día", seguido de un emoji que indica mucha fortaleza (un brazo haciendo fuerza). Sin embargo, Daniella Chávez logró atrapar las miradas de su público virtual, con reveladores escotes, pues además de ello, la chilena no utilizó underwear (ropa interior).

Y por el hecho de no escatimar en enseñar su figura curvilínea, la ex conductora de Televisa Deportes, ha recibido los halagos más fogosos de parte de sus fanáticos, como: "Te amo", "Simplemente espectacular", "Che belle gambe" (Que hermosas piernas) le dijo un fan italiano, entre un total de 1,370.

También se leen otros como "You're so pretty" (Eres tan bonita), "Beautiful pretty girl" (Hermosa niña bonita), "Yummy babe" (Nena deliciosa), "Que hermosa se ve, me encata bebe, amor), "Forever a Queen" (Una Reina por siempre), "Divina", "Beautiful awesome beautiful and charming lady" (Hermosa dama y encantadora, impresionante).

Por otro lado, Daniella Chávez tiene tanto poder de convocatoria que luego de haber publicado su sensual instantánea la mañana de este jueves, antes de que se termine el día, ha logrado detener las miradas de 85,615 fanáticos de América y del mundo.

Su sensualidad no tiene límites, sus ganas de seguir cautivando más y más fanáticos, tampoco. Es por ello que la chilena no pone freno a sus creatividad e imaginación, con el fin de seguir cobrando fama internacional que vaya en ascenso.