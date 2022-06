Daniella Chávez expone su pechonalidad en sublime body amarillo

Luego de una intensa jornada fotográfica en redes sociales, la modelo Daniella Chávez ha cerrado con broche de oro la primera mitad de junio, tras exponer su pechonalidad en sublime body amarillo, foto con la que le ha robado el corazón una vez más a sus fans.

Un par de postales fueron las que Daniella Chávez compartió a través de su cuenta de Instagram, mostrando su sutil sensualidad que acapara las miradas de más de uno de sus fanáticos que siguen cada paso que da en su exitosa carrera artística.

Y es que tal éxito no es casualidad, pues la chilena se ha entregado totalmente a revolucionar y mantener la imagen que la ha convertido en la favorita de muchos internautas y cuyas curvas han sido pulidas en el gym; además de los tratamientos estéticos a os que se ha sometido Daniella Chávez para tener cero imperfecciones.

Innegable silueta de Barbie

Y en un par de fotos capturadas en un parque de Miami Beach, Daniella Chávez dejó ver que cada curva y sus atributos, los tiene bien puestos en su lugar y que cada segundo en el gimnasio ha valido totalmente la pena. Y no hay que olvidad que la chilena también ha sido muy estricta con su alimentación, por lo que tantito que se pase, retoma la dieta.

Esta vez, sólo se aprecia un corazón con destellos y una pistola -al parecer de agua-, etiquetando a dos de las firmas de ropa que ella representa a través de cada diseño que modela y con el que deja impresionados a sus 16.5 millones de seguidores.

Su colega, la modelo Geogina Mazzeo, escribió: "Those colors on you" (Esos colores en ti) más una carita e ojos de amor, lo que singifica que le agradó ver a Daniella Chávez tan deslumbrante, "Wow, you look amazing Daniella" (¡Luces increíble, Daniella!).

Y otros más: "Beautiful lady" (Hermosa mujer), "Gorgeous" (Diosa) o "So beautiful" (Qué hermosa). Al momento, alrededor de 70 mil seguidores son los que se han impactado con su belleza y han dejado por lo menos 1,060 mensajes de admiración.

Pues con su body tan sublime de notable escote y con total transparencia en sus oblicuos, así como sus poses, Daniella Chávez ha dejado ver que su objetivo de seguir creciendo sigue en pie y lo seguirá haciendo mientras pueda lucir ese cuerpo literalmente de Barbie...

Daniella Chávez expone su pechonalidad en sublime body amarillo. Fotos Instagram Daniella Chávez

