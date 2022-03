Daniella Chávez estremece a fans con coordinado de encaje negro

Luego de que ha sentado cabeza tras su reciente boda, la modelo Daniella Chávez ya se muestra haciendo labores propias del hogar; no obstante, la chilena no pierde el estilo y su propia esencia; y en las últimas horas estremeció a sus fans luciendo un sexy coordinado de encaje negro en modo cocinera.

Pues la chilena no puede renunciar a su verdadera esencia y es por ello que, como ama de casa, seguirá enloqueciendo a sus seguidores que ascienden a más de 15.5 millones en Instagram, gracias a sus más infartantes fotografías.

Y el pasado martes no fue la excepción; pues Daniella Chávez conquistó una vez más a sus más fervientes admiradores, tras mostrarse como una chef desde la cocina de su lujosa casa.

La también ex conductora de Televisa Deportes, no reparó en lucir su belleza tras portar un coordinado de lencería que entre encajes, transparencias y diminutas prendas, dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores; aunque su post y descripción traían una sorpresa de por medio.

Y es que, tras ser una de las modelos más vistas de América Latina en redes sociales, la chilena compartió una nueva forma de verla en Instagram, debido que anunció una nueva cuenta en Instagram; así lo dijo: "Hoy soy Dany cocinera... sigue esta cuenta @daniellaplayboyfans para ver más!".

No por nada, la fanática del fútbol, ha recibido cientos de comentarios y un sinfín de piropos como: "Que linda eres, hermosas fotos" o "TE AMOOO!!!". Por otro lado se lee: "Hermosa, preciosa, simplemente perfecta" y "Recién salida del mundo de los sueños!!".

Otros más se leen: "Finally smth worthwhile" (Finalmente algo vale la pena) y no faltó el fan que hiciera una revelación: "Mi fantasía" y alguien más no reparó en su deseo de externar cuánto le gusta Daniella Chávez: "Hermosa y sexy rubia".

"Espectacularmente Hermosa y Perfecta. Que tengas un bendecido y extraordinario día. Abrazos desde México" y "Nice kitchen and of course, you are always pretty" (Bonita cocina y por supuesto, siempre estás guapa); también: "My wish are you" (Mi deseo eres tú), también forman parte de los 1,651 comentarios y 117 mil corazones rojos.

