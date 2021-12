Daniella Chávez, está más que lista para la Noche Buena con body a cuadros

Le época más esperada del año ya está llegando y la modelo Daniella Chávez, está más que lista para disfrutar de la Noche Buena con un body a cuadros en versión rojinegra, que es ideal para vivir las fiestas navideñas muy intensamente.

El glamour, es una características que más resaltan en la personalidad de Daniella Chávez, y aunque siempre luce impecable, jamás deja de lado la sensualidad y la coquetería que la han colocado en la cima del éxito como una de las personalidades más vistas de las redes sociales.

Y por ello, la chilena de 36 años, sigue cautivando a sus más de 15.1 millones de seguidores en el perfil de la camarita, quienes no dudan en llenarla de halagos y piropos en cada de sus publicaciones.

Para iniciar con el pie derecho la semana, Daniella Chávez eligió su pose más encantadora -la que más le gusta- y lució sus atributos por todos lados que resaltan entre dicho body rojinegro -combinación de colores que se pone muy de moda en Navidad-.

"Pijama @fashionnova de Navidad para ver mi peli Fav en estas fechas. Cuál es tu película favorita en Christmas? @novamen fashionnovapartner", escribió la también ex conductora de Televisa Deportes que al mismo tiempo, promocionó la prenda entre sus seguidores.

Y según indicó, tal parece que la modelo de origen chileno no se inclinará por derrochar glamour con un vestido o outfit elegante; pues ha dicho que con ese body, se pondrá a disfrutar de sus películas, las que más le gustan en un tiempo de relax.

Y no conforme con haber enviado una primera postal, la también cantante del género urbano compartió otras dos postales en las que, dicho se de paso, lució todo glamour mientras disfruta de un clásico del cine estadounidense como es "Mi Pobre Angelito" de los 90's, protagonizado por Macaulay Culkin.

Así mismo, Daniella disfruta de su mascota, a quien también vistió de rojo con un suéter para andar muy a doc con ella misma. Al momento, Daniella ha logrado capturar la vista de no menos 92 mil fanáticos y se pueden leer alrededor de 1,050 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!