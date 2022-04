Daniella Chávez enamora con corsé de cuero y shortcito deslavado

Con su nuevo look como pelirroja, la modelo Daniella Chávez ha hecho de todo para seguir cautivando a su público y en una de sus últimas postales, la chilena enamoró con un outfit de corsé de cuero y shortcito de mezclilla deslavado.

Bajándose de su lujoso vehículo, fue que la modelo endulzó la vista de sus más de 15.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y como es su costumbre, dio a elegir a sus seguidores, cuál de las dos fotos les gustaba más.

Esta vez, Daniella Chávez se puso a tono con su color de cabello; y utilizó un corsé color marrón que va muy bien con su cabellera y resalta sus ojos verdes aún más.

Y sin ver hacia la cámara esta vez, la ex conductora de Televisa Deportes, conquistó a su audiencia virtual con una gran sonrisa y sus atributos delanteros llamando la atención más que cualquier otro detalle.

"1 [carita con ojos de estrella] o 2 [carita con ojos de corazón? Top @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", se lee en la descripción, pues la también cantante del género urbano quiso saber la opinión de sus seguidores que le han regalado un 'like'.

Sus colegas de la moda Leona Barrientos le envió un "Hermosa", mientras que Gabriela Gonzélez le ha dicho: "You’re a doll!" (¡Eres una muñeca!)... Por su parte, Kejsi Drenova le lanzó un "Diva" y Cathrina Javiera le hizo saber: "Amiga que hermosa te ves!" y Hollie Adams, no reparó en expresar: "Innocent look!!!" (¡¡¡Mirada inocente!!!).

Y entre otros comentarios como "Beautiful" (Hermosa), "Gorgeous, love" (Preciosa, amor), "Bellísima" o "Mi muñeca viviente hermosa y preciosa!... estás BELLÍSIMA como siempre!... que riquísima estás mi reina! Chile... Toda una reina, uno bombonzote rico", fue un pequeño poema escrito en unas cuantas líneas.

Por otro lado, Daniella Chávez ha logrado conquistar arriba de 88,700 seguidores y se puede leer alrededor de 1,260 comentarios que en su mayoría reflejan el cariño y la admiración que tienen por la modelo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!