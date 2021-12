Daniella Chávez empaña la vista con tremendo bañador naranja

Tal parece ser que para la modelo Daniella Chávez aún no llega la temporada de frío y sigue cautivando a sus seguidores con los atuendos más atrevidos, como cuando les empañó la vista con tremendo bañador naranja con el que posó desde su departamento de Miami, el pasado miércoles 8 de diciembre.

Pues Daniella Chávez les hizo un poco más amena la semana a la mitad, a sus más de 15.1 millones de seguidores, luego de aparecer posando en un cuarteto de fotografías con dicho outfit playero de color naranja de tono encendido con el que además lució cuerpazo.

Incluso, todo parece indicar que la chilena de 36 años tiene nuevos proyectos bajo la manga, pues además mostró su fe religiosa y como es costumbre, pidió a sus seguidores que votaran por la foto en la que les parece, luce mejor, y dejó ver que desea que se cumplan con sus objetivos.

Desde su departamento en la exclusiva zona de Miami Beach, Florida la ex conductora de Televisa Deportes, iluminó los corazones de sus followers aunque al mismo tiempo les empañó la vista con ese sofisticado outfit playero.

"El Cielo me envió un ángel. Tus oraciones privadas se convertirán en bendiciones públicas! (Comenta para que se Cumplan Foto 1-2-3 o 4?), escribió la chilena dejando colgada de su descripción un corazón naranja.

Un cuarteto de fotografías, fueron la que llenaron de luz esta vez la publicación de Daniella Chávez, luego de modelar algunas coquetas prendas como parte de una nueva colección de invierno para ir a la cama a descansar con estilo.

En tanto, la también cantante del género urbano, ha recibido más de 1,520 comentarios entre los que se leen: "Qué hermosa", "Absolutely gorgeous" (Absolutamente una diosa), "En todas hermosa, diosaaaaaa" y alguien más, hizo pública una oración para Daniella: "Te deseo la vida eterna y que seas muy feliz en este mundo y con Jesús de Nazaret por siempre, Amén.

Un fanático brasileño le mandaba decir: "Perfecta", mientras que otro más le dio su calificación de sus instantáneas: "Pero Daniela, el apruebo sacó el 80%". "Linda, Daniela. Lo malo que le darás tu voto a Kast, saludos", advirtió a manera de reclamo otro fan que aunque no está de acuerdo con la supuesta postura de la chilena, tal parece que no puede dejar de seguirla.

Al momento, Daniella Chávez, ha logrado las reacciones de alrededor de 117 mil corazones rojos, entre los que figuran el de su misterioso esposo y manager.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!