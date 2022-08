Daniella Chávez deslumbra con su belleza desde las alturas en outfit playero

No cabe duda que la modelo Daniella Chávez le está sacando jugo al verano muy a su estilo, pues el fin de semana pasado, deslumbró a sus fans con su innegable belleza desde las alturas, mientras se dispuso a modelar un singular outfit playero.

Y es que, además de apostar por la moda veraniega con la que se puede disfrutar al máximo del verano, Daniella Chávez también demostró su elegancia con su outfit completo en color negro; pues aunque regularmente en verano se deben utilizar los colores claros -según los expertos en moda-, la chilena rompió con ese precepto e hizo lo suyo.

Con un bañador más escotado de la parte frontal que la espalda, la ex conductora de Televisa Deportes, lució su escultural figura, pero no enseñó sus encantos, pues los cubrió con un sexy sujetador que se amarra de la espalda y el cuello, pero eso sí, dejando muy poquito a la imaginación.

Lee también: Daniella Chávez luce bañador de pronunciado escote en la playa ¡sin límites!

Deslumbrando desde las alturas

La chilena que se considera la modelo más vista de Latinoamérica en redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram, en la que compartió un vídeo con sus coquetos movimientos ante la cámara. Y desde las alturas (en el balcón de su departamento) y con su retaguardia hacia la vista de todos, escribió:

"DaniellaChavez.cl", mientras se contonea a ritmo de música electrónica con el tema "Get Low" de BUTCH U, lo que desató la algarabía de sus seguidores tras verla tan sensual desde las alturas con una vista envidiable de la bahía de Miami, Florida.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y su amiga y colega Erica Fett dijo: "Absolutely stunning" (Absolutamente impresionante), mientras que también le lanzó unas caritas con ojos de amor. Por su parte, Adriana Barrientos escribió: "Hermosa" y Dasha Mart se maravilló con un "Wow".

Una fan también le dejó un piropo: "You are very handsome and beautiful, I kiss you" (Eres muy guapa y hermosa te beso) o "Hola Daniellita estás hecha un Bomboncito. Súper hermosa BB. Saludos, tú Chávez", "La más bella, qué linda".

Al momento, Daniella Chávez ha logrado envolver con su belleza alrededor de 89 mil seguidores en Instagram y se pueden leer casi 1,300 mensajes en la caja de comentarios.

Síguenos en