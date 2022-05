Daniella Chávez derrocha glamour con escotado vestidito verde y tenis de 20 mil pesos

Después de estar en Colorado, Tx., disfrutando del Coachella Fest, evento del que aún conserva recuerdos tras volver dos años después debido a la pandemia generada por el Covid-19, la modelo Daniella Chávez derrochó glamour con escotado vestidito verde y tenis de 20 mil pesos.

Ése fue el outfit que la chilena utilizó en una feria de Santa Mónica California el pasado 5 de mayo. Y en pleno día, Daniella lució todo lo que tiene, tras vestir la escotada prenda. Además, esta vez se olvidó de los tacones y apostó por la comodidad de un par de tenis Gucci en color blanco.

No obstante, la también ex conductora de Televisa Deportes, no tuvo reparo y zurció el escote de su vestido hacia adentro de su dorso y enseñó más de la cuenta. Y es que Daniella Chávez lució un mini vestido color verde huevo de pato, parecido al tono esmeralda, de cuello tipo Halter que por supuesto, utilizó sin sujetador.

Un look muy nice y ¡carísimo!

Una tercia de instantáneas fueron con las que cautivó esta vez la chilena desde la feria de Santa Mónica, California, entre los juegos mecánicos típicos y un paisaje natural en pleno día. "Happier than Ever... 1, 2 or 3?" (Más feliz que nunca... ¿1, 2 o 3?), se lee al pie de la postal, pues Daniella volvió a "encuestar" a sus más de 15.8 millones de seguidores para ayudarle a decidir con cuál postal se queda.

Otra de las características de su personalidad que la ha vuelto a su personalidad de siempre, es su cabellera rubia y larga partida por la mitad y recogida por un par de mini pinzas que hacen juego con el vestido, a los lados.

Sus tenis Gucci, además de ser un gusto que Daniella Chávez se da para sí misma que también comparte en redes sociales, denota un total empoderamiento femenino de su parte, pues es un hecho que la también actriz, ha trabajado mucho para obtener lo que tiene y como lo ha dicho antes, no habrá quien la frene en seguir brillando como una de las chilenas más recocidas en la web.

Y es que, al busca los tenis en Google, la página agrega varios modelos y estilos, pero estos en particular -los que luce Daniella Chávez en esta ocasión-, tiene un costo de 19,700 MXP (pesos mexicanos), aproximadamente 1,000 dólares estadounidenses.

Lo que denota que la también fanática del fútbol, no escatima para darse sus gustos, sea cual sea; pues en más de una ocasión se le ha visto lucir accesorios de otra firma de costos muy elevador como Yves Saint Laurent, una de sus firmas favoritas para lucir. ¡No te pierdas a Daniella Chávez en la siguiente publicación!

