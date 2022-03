Estrenando nueva imagen como una pelirroja trigueña, la modelo Daniella Chávez derrama curvas al estilo Demi Rose; con suetercito abierto. Así fue como se lució la chilena de 36 años en una publicación del pasado fin de semana.

Pues tras cambiar de look radicalmente y dejar atrás su cabellera rubia, Daniella Chávez sigue haciendo de las suyas deslumbrando con su belleza ¡a diestra y siniestra! Y es que, no es un secreto para nadie que chicos y grandes, propios y extraños de varias nacionalidades son fieles seguidores de la modelo.

Y nada es casualidad, pues Daniella Chávez (ahora esposa oficial de Ariel Gutiérrez -su manager-), ha trabajado por mucho tiempo en redes sociales para llegar a ser una de las celebridades más vistas en la web y no sólo eso, sino mantenerse, que es lo verdaderamente complicado.

Pero parece que eso no es problema para la ex conductora de Televisa Deportes, pues cada día van aumentado su número de seguidores tras sus intensas publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y otras redes sociales más.

El domingo pasado, la ex rubia de exuberantes curvas y abdomen de lavadero, no dejó mucho a la imaginación y a través de su perfil de Instagram, publicó una tercia de postales que describió como: "Happy Sunday [Feliz Domingo]... 1,2,3 o 4? Top @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner".

Y es que, la también cantante del género urbano no perdió el tiempo y tal y como lo ha hecho antes su colega británica Demi Rose, Daniella sólo necesitó dos prendas para derretir corazones: una minifalda de mezclilla deshilachada y un un suetercito color lavanda que puso a sudar a más de uno luego de posar con éste desamarrado y apenas tapando el par de encantos que tiene debajo de la cara.

En la primera de tres postales, Daniella posó de frente e inclinada ligeramente hacia adelante; pero en las segunda y tercera imágenes, la top model más vista en redes sociales de América Latina, se apoyó en un espejo estampado, dejando ver sus dos ángulos, su redondeada retaguardia y sus atributos delanteros.

Por ello, la también actriz ha recogido hasta el momento, 167,687 corazones rojos y se pueden leer más de 2 mi mensajes que encierran toda la admiración de sus más de 15.6 millones de seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!