Daniella Chávez demuestra sus dotes como patinadora profesional con escotado bañador

Después de disfrutar su estancia en el Coachella Fest y de lucir como una sensual conejita de pascua, la modelo Daniella Chávez demostró sus dotes como patinadora profesional con escotado bañador en una exclusiva zona de Miami, Florida, lugar donde vive.

De color rosa fucsia y dejando muy poco a la imaginación si se le ve de espaldas, la chilena demostró que a sus 36 años está mejor que nunca, dándose el lujo de presumir incluso que los patines no son su gran temor y que puede pasear por los senderos laterales al mar con una vista espectacular, así como enculzándole la vista a las demás personas que gustan de pasear o hacer ejercicio.

Daniella Chávez no utilizó más que su escotado body, unas calcetas largas blancas, un par de patines negros de dos ruedas adelante y dos atrás (como los antiguos) y un par de gafas transparentes par lucirse por la exclusiva zona de South Beach Miami o el Sur de Miami Beach.

Daniella y el vistoso body con el que salió a patinar

Fue el pasado domingo 30 de abril que la chilena sacó a su niña interior y se dispuso a disfrutar de un paseo en patines al mismo tiempo que dio un espectáculo a la gente que se encontraba paseando por el lugar y a los quela vieron de espaldas, pues sorprendentemente, esta vez no lució escote alguno por adelante y más bien, el diseño del body rosado deja ver un cuello tipo Mao (cuello alto).

Y desde South Beach Miami, la chilena escribió: "I amo Miami!" con un corazón rosa que hizo juego con su vestimenta y por el que ya ha recogido más de un millar de mensajes que denotan sólo admiración por la también ex conductora de Televisa Deportes y fanática del fútbol.

Decenas de Moños rojos, besos, corazones azules, corazones rojos y amarillos, flores rojas caritas tirando besos y hasta un corazón flechado, forman parte de los mensajes que Daniella Chávez recibió tras su publicación del pasado 30 de abril.

Otros mensajes que se leen dicen: "Topp image" (La mejor foto), o el poema que desvaría al leerlo: "Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring" (La imperfección es belleza, la locura es genialidad y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido).

Daniella Chávez ha generado además, un total de 81,452 corazones rojos y toda clase de piropos y muchos comentarios que alcanzan el grado de halagos, luego de verla lucirse así, tan sensual.

