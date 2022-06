Daniella Chávez deja ver de más con shortcito rasgado y top extra chico

Con un look muy relajado en la playa, la modelo Daniella Chávez deja ver de más adornando con un par de prendas su escultural silueta; su outfit playero obedece a un shortcito rasgado y top extra chico que demuestran a despreocupación de la chilena.

Y es que, a sus 36 años, Daniella Chávez se muestra cada vez más intensa en cuestión de moda y de sus poses más sensuales y reveladoras que dejan muy poco a la imaginación de sus millones de seguidores en redes sociales.

En las últimas horas, apareció posando con el diminuto atuendo desde las playas de Miami Beach, Florida en un par de postales que ha sido la sensación entre sus seguidores tras su post del pasado martes.

Al estilo playero

Un shortcito rasgado de la retaguardia en color azul deslavado, una blusa tipo top color negra que no alcanza a cubrir sus 'nenas' y una gorra puesta con la vicera para tras, dan a Daniella Chávez un toque muy relajado en su look playero.

"Más Rica de Frente @NovaMEN by @FashionNova. Foto 1 o 2?", preguntó la chilena mientras se auto halagaba, dejando un corazón blanco y uno verde en su descripción. Y a esto ha recibido respuestas de sus fans como "Estupenda mi Dani" por parte de su colega Adriana 'Leona' Barrientos o "Babyy" de Georgina Mazzeo.

Su también colega Catharina Javiera, también ha dicho: "Ambas fotos amiga"; también se lee: "I love live..." (Amo vivir), "Las dos", "Las amo"; lo que denota que Daniella Chávez sigue siendo una de las celebridades favoritas de los fans y que sigue despertando intensas emociones y admiración por parte de ellos.

"Cute pic" (Linda postal), "My goodness you are beautiful beautiful and gorgeous" (Dios mío, eres hermosa, hermosa y hermosa), y los halagos por parte del público masculino tampoco se han dejado esperar, pues son lo que que más destacan en sus publicaciones:

"La mamá de todas las mujeres, diiviinaa, heeermoosaa, buueníisima, preciosa bb, ricoota, adictivamente bellaaa, Dios mío... cosita linda" y "Eso es cierto reina". Pues al momento, Daniella Chávez ha logrado hipnotizar a su público que le han dejado al menos 86,803 corazones rojos y más de 1,350 comentarios.

Daniella Chávez deja ver de más con shortcito rasgado y top extra chico. Foto Instagram Daniella Chávez

