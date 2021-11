Daniella Chávez, de shopping en exclusiva zona de Miami con glamoroso outfit

La modelo Daniella Chávez ha demostrado que además de estilo, tiene clase, por lo que cada postal en la que posa la hace especial. Este lunes, la chilena compartió una publicación en la que se le ve disfrutando un día de shopping (compras) en una exclusiva zona de Miami, Florida, mientras luce glamoroso outfit.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la celebridad de las redes sociales, derrochó glamour al visitar una famosa joyería de una importante firma creada desde 1837 en Nueva York; se trata de Tiffany & Co., y para no pasar desapercibido el momento, Daniella Chávez compartió un cuarteto de postales.

Fue al exterior de la joyería, que la ex conductora de Televisa Deportes, lucio esplendorosa y enamoró una vez más a sus 15.2 millones de seguidores tras lucir un vestido negro strapless de escote de corazón que combinó con un par de sandalias de Yves Saint Laurent y un bolso de mano negro de la misma firma.

Daniella no perdió el porte en su día de shopping, pues lució también un par de guantes de encaje y un lazo negro en el cabello, al mismo tiempo que lucía su melena larga y un poco ondulada; y tras el cumplido que hizo a sus fanáticos al lucir tan elegante, la también cantante del género urbano, escribió:

"La llamaron loca por tener la valentía de elegir la vida que desea! ( quién adivine que número estoy pensando gana mención especial en mis Story). Y para confirmar lo escrito, ella misma contestó desde su cuenta de respaldo @daniella.chavezc: "Y lo seguiré aquí!".

No por nada, Daniella Chávez ha empezado a despertar a sus fans y algunos y se pronunciaron con sus piropos y halagadores comentarios: "Qué esplendor... increíblemente hermosa", o "Danielita hermosa una ícono de la moda".

Alguien más manifestó su emoción por haber visto a Daniella en persona y le escribió: "Hermosa! Me encantó conocerte" a lo que Daniella Chávez respondió: "@javicorreamedina lindaaa un gusto!", más una flor rosa.

"Queen" (Reina), "Guapísima" o "Molto Bella" (Muy bella), son otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación de esta tarde de Daniella Chávez, de 562 en total. Y hasta el momento, son más de 41 mil usuarios de Instagram los que han reaccionado con un corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!