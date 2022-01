Daniella Chávez de negro, elegancia y estilo en su máxima expresión

Los últimos días del 2021 estuvieron llenos de glamour en la vida de la modelo Daniella Chávez; no obstante, la chilena se vistió muy glamorosa estampando su propio estilo con un outfit color negro, que denota su elegancia en su máxima expresión.

Las cosas buenas siempre se agradecen y en esta vez no fue la excepción, y es que Daniella Chávez aprovechó el último día del 2021 y el primero de este nuevo año para agradecer lo vivido el año pasado; por ello, la chilena optó por elegir quizás su mejor outfit del 2021 para despedir un año que se fue.

Con un vestido glamoroso color negro y una tercia de postales, fueron con los que la ex conductora de Televisa Deportes cautivó a sus seguidores en Instagram, tras lucir su elegancia en su máximo esplendor el pasado 31 de diciembre; pues a decir verdad, no pudo haber elegido mejor outfit para despedir a un año tan exitoso en su vida.

El outfit que Daniella Chávez utilizó, obedece a un diseño de corsé strapless y una minifalda confeccionada en Moaré o Tafetán, larga de la parte de atrás. Los guantes hasta el codo, no pudieron faltar para darle un toque de más elegancia a su atuendo.

Por otro lado, Daniella Chávez lució un maquillaje impecable con ojos sombreados en tono smoke (ahumado) y labios rosados. El peinado fue la cereza de pastel esta vez, y es que la chilena optó por un recogido que termina en chongo pero resalta su innegable belleza.

"Thank You 2021!", escribió la también actriz en su publicación del pasado viernes -el último del mes y el año-; y tras ello, los comentarios no se han hecho esperar. "Diosa", "Bella", "Feliz año, mis mejores deseos", "Hermosa", "Te amo Daniella", "Maravillosa", "MÁXIMA", son algunos de los halagos que se ha ganado la chilena tras su glamorosa publicación.

Y es que, luego de verla posar tan distinguida y con una copa de champagne en la mano para brindar por el año que se fue, sus más de 15.1 millones de seguidores en Instagram, no han dejado pasar la oportunidad de felicitarla y enviarle piropos.

Al momento, Daniella Chávez ha hecho detener la vista entre tantas publicaciones de Instagram, de por lo menos 88,530 fanáticos, quienes han dejado más de 1,240 mensajes.

