La modelo Daniella Chávez da rienda suelta a la imaginación con vestido 'rasgado', unos de los diseños por los que más ha apostado en los últimos meses, pues no importa si se trata de un pantalón un short o un vestido, ya que las aberturas horizontales dejan ver sus encantos de sutil forma.

Y para abrir el fin de semana pasado, la chilena posó con un outfit pegado al cuerpo que ya de por sí es corto, pero sin problemas, la fémina de 36 años lució su cuerpo al máximo en una tercia de fotografías en las que se le ve en un casino de Nueva York, EE.UU.

Dos fotografías parada y una sentada de perfil, fueron las que Daniella Chávez compartió en su cuenta de Inddddddddddddstagam, y con las que terminaría de darle la bienvenida al pasado weekend...

Y es que, tal parece posando con dicho outfit, pareciera como si a la también actriz, la hubiera agarrado un felino como un gato y hasta un tigre, debido al diseño rasgado de su vestido untado al cuerpo de diosa que posee Daniella Chávez.

Pero no es así, pues sus aberturas verticales a los costados del atuendo, así como el cuerpazo, se conjuntan para hacer más divertido y más sensual dicho outfit.

Y como siempre, la también empresaria hizo una pequeña encuesta a sus más de 16.7 millones de seguidores para saber su opinión en cuanto a su outfit y la forma de lucir su belleza: "1, 2 or 3? @NovaMen & @FashionNova dress [vestido]", se lee la par de un corazón rojo y un conejito, como haciendo referencia la firma Playboy de la que ella a formado parte como playmate.

La modelo Georgina Mazzeo dijo: "Todas", mientras que Dajana Gudić le lanzó un "Beauty" y otra colega más apostó por un: "Yes"... Otros comentarios que denotan entera satisfacción de ver a Daniella, se leen: "Todas las anteriores, Bella!", "Este Oufit está INFARTANTE... en todas te ves divina love you"

