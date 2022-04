Daniella Chávez da cátedra de cómo lucir elegante en lunch al aire libre

Tras ser una de las figuras que más brilla en redes sociales, la modelo Daniella Chávez aprovechó su belleza y dio cátedra de cómo lucir elegante en comida al aire libre o el famoso lunch, en las calles de Miami, Florida, lugar donde vive.

Y es que, Daniella Chávez utilizó un vestido blanco de escote cruzado que complementó con algunas joyas que pendieron de su cuello de la firma Chanel, y el modelito está conformado además, por aberturas inusuales, haciendo ver a la chilena glamorosa, empoderada y muy a la vanguardia en lo que a la moda se refiere.

Fue el pasado 15 de febrero, que la chilena salió a calles de Miami, Florida, con la aviada, tras haber celebrado el Día de San Valentín este 2022. Y con una tercia de postales, la recién casada con su pareja de 15 años -Ariel Gutiérrez-, dio cátedra de cómo debe lucir una mujer en una comida al aire libre.

Elegante para una comida romántica al aire libre

Con su característica cabellera rubia y lacia, un maquillaje sutil pero elegante en tonos ahumados, rosados y nude, así como un par de tacones descubiertos en tono plata, hicieron ver a la chilena de 36 años, como toda una reina de belleza, en el momento en el que se disponía a disfrutar de una comida con el amor de su vida.

"Valentine's Dinner [Comida del Día de San Valentín] @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", escribió Daniella Chávez al pie de su publicación en Instagram tras colocar un corazón blanco y un par de cubiertos.

Su amiga y colega Erica Fett fue una de las primeras en reaccionar: "Gorgeous!... Absolutely gorgeous!" (¡Hermosa!... ¡Absolutamente hermosa!), y lo mismo expuso Dajana Gudić, mientras le agregó el adjetivo calificativo de Barbie. También le han dicho: "Bellísima" o "Looking so perfect...!!!" (Luciendo tan perfecta... !!!).

Otros seguidores más le han dejado por escrito: "Hermosa Dani, amé tu vestido" o el clásico "Qué elegancia la de Francia!", así como "Top profile!" (¡Perfil de diez!). Pues Daniella Chávez lució sus atributos, así como también mostró parte de lo que pidió para comer con finta de mariscos, con una copa de champagne en la mano.

Y no faltó quien dijera: "I need fire extinguisher" (Necesito un extinguidor) [por tanto fuego que salen de las postales de la chilena], y otros fans escribieron: "Que divina, amiga", "A surprise, it's my birthday!" (¡Sorpresa, es mi cumpleaños!), "Diosa" o "Beauty" (Belleza). Al momento, Daniella Chávez ha logrado más de 136 mil corazones rojos y alrededor de 1,855 comentarios.

