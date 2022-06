Tras mostrar su cuerpo fitness en miles de ocasiones a través de sus redes sociales, la modelo Daniella Chávez confirma su pasión por el deporte con diminuto outfit playero en color rosado con el que no deja de hacer suspirar a sus fanáticos seguidores.

Y es que la chilena dejó ver que a sus 36 años está mejor que muchas mujeres de menor edad que ella, tras lucir una figura envidiable en la intimidad de su recámara del lujoso departamento que tiene en una zona exclusiva de Miami, Florida, Estados Unidos.

Daniella Chávez se puso la camiseta del equipo español Real Madrid y celebró que haya ganado el campeonato de la Champions League en un partido contra el Manchester City, con un marcador de 5-4, con dos partidos ganados de dos, arrasando con un total de 6 a 4 goles.

Y como lo hicieran en México muchos de los aficionados del fútbol en los estadios del sur del país donde hace más frío en un movimiento conocido como "la perra brava", Daniella Chávez se quitó la playera, mostrando cuerpazo en dicho outfit playero color rosa pastel.

Pues tras saber ganador al equipo al que pertenece Gerard Piqué, el esposo de la cantante colombiana Shakira, la chilena, ex conductora de Televisa Deportes, escribió: "Campeón @realmadrid #HalaMadrid #RealMadrid", no sin olvidar colocar un balón de fútbol tras una de sus últimas publicaciones en su cuent de Instagram.

Y por lo tanto, Daniella Chávez ha hecho reaccionar a miles de fans como su amiga y colega Gabriela González quien escribió: "Hottie" (Bombón) o "Good photography" (Buena fotografía). También se lee: "Work hard. Dream big" (Trabaja duro. Sueño grande), haciendo referencia a lo lejos que Daniella Chávez ha llegado luego de su incursión hace años en las redes sociales, así como que para merecer, hay que trabajar.

"Awesome pic" (Impresionante foto), "Daniella sos hermosa, bella, divina", "Gorgeous" (Diosa), "El Madrid debería ser eterno", "Every day more beautiful" (Cada día más hermosa) y hasta un "Dream girl [Chica soñada] Hala Madrid!!", son otros de los casi 2,300 comentarios que la chilena ha recibido tras su hazaña de salir posando con ese bikini tan chiquito y presumiendo curvas.

Al momento, Daniella Chávez ha logrado cautivar con su belleza a no menos de 140,761 seguidores, quienes le han dejado un corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!