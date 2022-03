Daniella Chávez confirma su belleza en modo pelirroja con faldita de colegiala

Con una nueva personalidad como pelirroja, la modelo Daniella Chávez sigue rompiendo fronteras y tras valerse de su innegable belleza, la chilena confirmó que es única luciendo uno de sus atuendos favoritos, el de una sexy colegiala, con faldita a cuadros y blusita de pronunciado escote y por si fuera poco, ¡ombliguera!

Así es, el pasado domingo, Daniella Chávez -la exuberante celebridad de la redes sociales- confirmó su belleza asegurando que hará más por atraer seguidores a su visitada cuenta de Instagram; pues todo su trabajo en redes sociales ha logrado hasta hoy, 15.6 millones de followers.

Tres postales fueron las que Daniella Chávez utilizó para confirmar de una vez por todas que ella sigue siendo una de las favoritas de la web debido a su juventud, piel de porcelana y por supuesto, un cuerpazo de diez.

La minifalda 'volada' de cuadros en tonos cafés más la blusa blanca que tras simular una blusa de estudiante colegiala, no dejan deja nada a la imaginación, hicieron ver a Daniella como una diva entre las divas.

Y tras ello, la fanática del fútbol y ex conductora de Televisa Deportes, escribió en la descripción de su post insinuándosele a sus seguidores: "Tengo pa’ ti la combi completa... @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner".

De frente a la cámara y al sol, así como mostrando su perfil perfecto, Daniella Chávez logró generar toda una algarabía en su publicación. "Mi colorina fav", "Te queda demasiado el rojo" o "Dios, qué pensabas al crear este ángel???", son algunos de los comentarios que se ha ganado la modelo.

Otro más enuncia: "Imposible no suspirar al verte... Espectacularmente Hermosa... Que tengas un bendecido y extraordinario inicio de semana... Abrazos desde México", pero otros más siguieron: "Ahahha... Loveeee", "Que hermosa", "Divina, mi Dani"...

Pues hasta el momento, Daniella Chávez ha logrado envolver con su belleza a un total de 117,437 fanáticos, quienes le han enviado alrededor de 1,500 mensajes.

