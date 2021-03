Daniella Chávez cautiva al subir su vestido transparente que modela sin bra

La cantante Daniella Chávez anda ¡más desatada que nunca!; al modelar frente al espejo un modelito, que aunque ya lo había enseñado antes en sus redes sociales, cautivó a sus fanáticos al hacer aún más sensual su publicación del pasado jueves.

Su cuenta oficial de Instagram es su fiel espacio de las intensas publicaciones que la también modelo chilena acostumbra a compartir cada día. Y en sus historias, Daniella Chávez, da una probadita de lo que pueden ver en su página privada.

Es por ello, que siempre está invitando a los fanáticos de todo el mundo, a visitarla en su cuenta privada para ver material exclusivo que no muestra en su cuenta abierta, donde la siguen casi 14 millones de usuarios de la red.

Fue a través de sus Instagram Stories, que la chilena de 35 años, -que no los aparenta-, volvió a dilatar la pupila de quienes la vieron a través de sus pequeñas publicaciones; pues no conforme con no dejar casi nada a la imaginación, Chávez, modeló frente al espejo, bailó muy sexy y enseñó de más.

¡Sí!, mientras se ve en el espejo y con el celular en una mano, aprovecha la otra para toma su vestido de red y subirlo poco a poco, y para ver aún más, la chilena escribió en su publicación el clásico "SWIPE UP", claro, para ver un poco más de ella pero siempre y cuando, se pague por ello.

Daniella es una de las mujeres más bellas de América Latina, es por eso, que la también modelo, quien ha logrado enamorar con su voz en la música, mantiene cautivos a sus fanáticos con sus infartantes postales.

Si de por sí, con su vestido transparente Daniella había logrado captar la atención de sus seguidores a través de un par de publicaciones en las que aparece con este singular outfit, sólo en fotografías, pues ¿qué decir de un vídeo en el que sale modelando y contoneándose?

Además de que no usó bra en esta ocasión, la chilena literalmente puso al mundo masculino de cabeza, pues su sensualidad no tiene límites y su belleza logra cautivar siempre a sus seguidores.