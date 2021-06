La modelo chilena Daniella Chávez, asegura que no necesita cubrir sus encantos para lucir leggins de cuero; así lo demostró al posar sin prejuicios, además de mostrar otra acostumbrada postura luciendo cuerpo y una piel sin imperfecciones.

Es a través de su cuenta oficial de Insagram, que la chilena sigue arrasando corazones rojos, luego de publicar una tercia de postales, en las que además de lucir sus redondeados atributos, demostró también su valentía al dejarse ver, casi como Dios la trajo al mundo hace tres décadas y media.

Y es que, sin duda, es una estrategia de la ex conductora de Televisa Deportes, para sumar más fanáticos a su página privada Only Fans; aunque a decir verdad, podría ser que Daniella Chávez enseñe más en sus redes sociales que en su página de paga.

Mientras tanto, la cantante del género urbano, dejo claro que lo que se ve no se juzga: "No necesito un top con estos pantalones de @fashionnova foto fav 1,2 o 3? @novamen FashionNovaPartner", además claro, de someter a votación entre sus más de 14.5 millones de fanáticos, cuál es su postal favorita.

Entre los 3,976 mensajes que ha logrado recaudar la publicación de la chilena, en su mayoría se leen, sólo halagos como el de la cuenta de la firma de ropa Mai Indumentaria de la que Chávez es fan: "Porque tan hermosa", o "Baby", "Preciosa", "You look amazing" (Luces increíble).

Por otro lado se lee: "Hermosísima Dany", "OMG", "Wow, la número 1", "Love you" (Te amo), "Divinaaa", "I love this" (Amo esto), "Bella amiga", "Eres una maravilla", "Dani todo te queda genial", "Número 1, eres toda una Diosa", etc.

Al momento, la top model, ha logrado llamar la atención de la nada despreciable cantidad de 229,056 seguidores que seguramente irá aumentando con el tiempo; y es que no hay que olvidar que el modus vivendi de Daniella Chávez, radica precisamente en mostrar todo de cuanto la ha dotado la vida.

Y sin que se le digan, ella sabe lo que tiene, y es por ello que hace alarde de su figura para asegurar que no necesita de ningún top o sujetador, ni mucho menos cualquier tipo de blusa para poder lucir esos ajustados jeans de cuero que son diseño de unas de sus marcas favoritas de ropa.