Daniella Chávez arranca suspiros con blusa color piel y minifalda de cuero

La modelo chilena Daniella Chávez ha vuelto a arrancar suspiros de sus seguidores al mostrarse con uno de sus outfits más atrevidos y encantadores; se trata de una blusa de tirantes color piel y una minifalda negra de cuero; no sin olvidar ¡que no necesita de sujetadores!

Y es que le que se ha autodenominado estrella más visitada de las redes sociales en América, se lució en su publicación del viernes por la tarde, al lucir una diminuta cintura que la minifalda de cuero que usó para posar frente al espejo y tomarse la obligada selfie desde dos ángulos distintos.

Y por si fuera poco lo que provoca en sus más de 14 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la chilena no lo pudo haber dicho mejor, luego de lucir tan sensualmente seductora: "No cuenta como infierno si te gusta como quema @peluqueriaveranvior".

Situación, por la que Daniella ha generado también miles de reacciones en sus admiradores, y hasta le han dejado los comentarios más fogosos y tremendos piropos.

Un total de 167,730 usuarios de Instagram, son los que han reaccionado a la belleza innegable de la también cantante y en su último post se pueden leer 2,194 comentarios al momento; mismos que podrían ascender en un futuro no muy lejano.

"Diosa", "Gorgeos" (Maravillosa), "Bella", "Mi rubia favorita", "One of my favorite" (Una de mis favoritas), son algunos de los mensajes que dejaron algunas colegas del modelaje y fanáticos de la estrella chilen, quien siempre busca al forma de enamorar a sus admiradores.

Y es que, luego de lucir ese cuerpo de barbie y esa cintura que se corta aún más al lucir esa minifalda de cuero y la ajustada blusa color piel, con la que -como Demi Rose-, Daniella también creo una ilusión óptica al pensar que ha posado sin nada, es natural que los halagos y piropos le lluevan sin parar y el número de likes de su publicación, vaya en aumento.