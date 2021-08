Daniella Chávez aparece con cabellera negra, confunde a sus fans

Pareciera ser que la modelo Daniella Chávez se ha cansado del tono rubio de su melena y hace algunas horas dio otra opción de sí misma sus fans, a quienes confundió luego de aparecer con cabellera negra, pues la chilena parece otra mujer, aunque igual de sensual.

El vídeo compartido a través de sus Instagram Stories, mostró otra perspectiva de cómo puede lucir la propia Daniella Chávez con tremendas curvas, piel perfecta y hasta los ojos de color gris, sólo que con la cabellera en un tono negro azabache.

Y como es su costumbre, la top model de 35 años, sometió a votación el look con el que prefieren verla: rubia -como siempre- o de melena oscura de tono negro azabache; pero... ¿será que Daniella Chávez está pensando en cambiar de look? ¿Será que ya le habrá enfadado el color rubio?

Podría ser; no obstante, claramente es otra forma de llamar la atención de sus seguidores, quienes ascienden a más de 14.8 millones en Instagram. Pues posblemente la ex conductora de Televisa Deportes tenga como propósito cambiar de look y por ello toma en consideración la opinión de sus admiradores.

"Respondo con foto o video!... El pelo de otro tono? RUBIA / NEGRO", se lee en la imagen de la historia, en la que por cierto, Daniella combinó un coordinado de lencería confeccionada en encaje color negro, que no le pudo haber hecho mejor juego con su cabellera.

Sus ojos grises, el delineado negro y sus labios rojos carmín, fueron el complemento perfecto para hacer lucir a la celebridad chilena más vista de las redes sociales como toda una diosa egipcia; aunque, claramente algunos fans se pudieron haber confundido al verla o bien, verse en un dilema sobre el look con el que prefieren verla.

Claro que por tratarse de una historia de Instagram, no se pueden ver los mensajes recibidos ni el número de likes, que siempre rebasa los 100 mil, en sus postales. Pero lo que sí es un hecho es que la rubia, se dedicó a contestar algunos de sus seguidores que atendieron la propuesta sobre los looks.

Daniella Chávez aparece con cabellera negra, confunde a sus fans. Foto: Historias Instagram Daniella Chávez

