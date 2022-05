Daniella Chávez apantalla con bolso y tacones de 100 mil pesos tras lucir mini vestido

Definitivamente el lujo y el buen vestir forman parte de la vida de la modelo Daniella Chávez, quien recientemente apantalló a sus seguidores presumiendo un bolso y tacones de 100 mil pesos mexicanos, tras lucir mini vestido negro zurcido.

Dichos accesorios alcanzan algo así como la cantidad de 5 mil dólares aproximadamente y son de la carísima firma Yves Saint Laurent. No es la primera vez que Daniella Chávez luce uno de esos accesorios en sus redes sociales, pero lo que sí es un hecho, es que esta vez enloqueció a su público virtual con una foto que encierra glamour, estilo, empoderamiento femenino y, por supuesto, el cuerpazo y belleza de la chilena de 36 años.

Y es que la glamorosa modelo, combina diversos elementos que, reunidos en una foto, la hacen ver espectacular. Además, tras haber recuperado su cabellera rubia color paja, Daniella Chávez ha fascinado a sus fieles seguidores, quienes le hacen reverencia cada vez que la también actriz comparte una postal en su cuenta de Instagram y otras redes sociales.

Outfit carísimo, estilo y belleza

Incluso, su postal compartida el pasado 13 de mayo, ha dejado claro cuáles son las metas personales de la también ex conductora de Televisa Deportes, aunado a que su cuerpo y belleza lo dicen todo, pues Daniella Chávez lo dijo así:

"Darling, I chase goals not people!" (Querida, ¡persigo metas no personas!). Todo parece indicar que fue en la habitación de un lujoso hotel de cualquier ciudad de Estados Unidos que Chávez frecuenta, que ella lució todo en uno, sin dejar de lado su impecable imagen.

Lo que ocasionó que sus colegas seguidoras como Dasha Mart, Erica Fett, Roxana Ventura y hasta su esposo Ariel Gutiérrez -quien por supuesto estampó un "Hermosa", hicieran vibrar su corazón con tan carísima postal. No por nada, le lanzaron corazones rojos tras quedarse sin palabras.

Piropos sin reservas

Y luego de la tercia de postales, Daniella Chávez ha recibido comentarios como "My goodness you are so beautiful, beautiful" (Dios mío, eres tan hermosa, hermosa) o el de la fan que la impulsa a continuar con su objetivo: "A seguir persiguiendo esas metas".

Y tras leer un "Linda", también se expone: "Te pasaste lo hermosa que eres Daniella... que tengas un buen fin de semana, cuídate". Así, la chilena ha derretido corazones un vez más, tras poner el glamour, la elegancia y su estilo muy particular en la tercia de instantáneas.

Al momento, la también empresaria, ha logrado reunir 48,382 corazones rojos y se pueden leer alrededor de 1,000 comentarios cuya escritura, encierran la admiración y cariño a la chilena. Cabe señalar que los tacones ascienden a un costo de 27 mil MXP y el bolso rebasa los 68 mil MXP, sumando un valor de 95 mil MXP, alrededor de 5 mil dólares americanos.

