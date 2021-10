Daniella Chávez alborota a sus fans tras posar de espaldas con chiqui vestido

Desde su recámara, la modelo chilena Daniella Chávez logró 'alborotar' a sus fans tras posar de espaldas con chiqui vestido con el que lució cuerpazo; y esta vez, la forma de cautivar a sus seguidores fue luciendo vestida de negro.

Un chiqui vestido con gorra y ostentosas botas largas de hebillas, agujetas y suela tosca, son los elementos que eligió esta vez la chilena para prender a sus más fervientes admiradores que la siguen a través de redes sociales.

Y fue precisamente a través de su cuenta oficial de Instagram, que la también cantante del género urbano, sorprendió a más de uno con su inigualable belleza, además, como es su costumbre, puso a elegir a sus followers entre las fotos 1, 2 y 3.

Y es que, fue con una tercia de instantáneas que Daniella Chávez dio cuenta de nuevo del cuerpazo que tiene; ese que normalmente moldea en el gym y con una dieta balanceada; lo que la hacen lucir una piel perfecta y cuerpazo.

"Hi... Ilove you... 1, 2 o 3? @peluqueriaveranvior" (Hola... te amo...), escribió la chilena que está a punto de llegar al piso número 36 este mes de octubre.

Y los mensajes de admiración con corazones rojos no se hicieron esperar como el de sus colegas Dasha Mart o Erica Fett quien además agregó: "So perfect" (Perfecta). Pero las celebridades del modelaje no fueron las únicas que reaccionaron a la belleza de Daniella Chávez; también algunos fans sacaron el poeta que llevan dentro y escribieron:

"Can I hug you?" (¿Puedo abrazarte?) o "Viste de negro y no es gótica le gusta la oscuridad y su forma de bailar tú te mueves exótica no respeta ni una autoridad, hermosaaaaa", lo que parece ser la letra de un tema reguetonero.

"Well its ... fantastic" (Bueno, es... fantástica), es otro de los 1,678 mensajes que ha recibido la chilena. Aunque hubo quien la retó y dijo: "I have a better" (Tengo una mejor). "Diosa" y "Divina", también se leen dentro de la caja de comentarios. Por otro lado, Daniella Chávez ha logrado atrapar hasta el momento, a más de 136 mil usuarios de Instagram.

