Daniela Chávez posa de lado con vestido largo y se le olvida cubrirse el costado

En las últimas horas, la modelo Daniela Chávez posó de lado con vestido largo y se le olvidó cubrirse el costado, enseñando de más y dejando muy poco a la imaginación. Pues aunque no es novedad que la chilena guste de posar así, es un hecho que volvió a cautivar a sus seguidores.

Y es que, como lo hiciera ya desde hace tiempo, la hoy pelirroja, se valió de sus encantos y su cuerpazo para lucir un vestido largo color rosa fluorescente con el que también lució parte de su exquisita retaguardia; pues Daniella Chávez también se olvidó de utilizar ropa íntima debajo de dicho vestido.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Daniella Chávez lució más sexy, un tanto provocativa y hasta seductora, tras olvidar cubrirse el costado, dejando ver sus partes más íntimas de su cuerpo.

"Pide un Deseo! @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", escribió Daniella Chávez tras lucir ese vestido color neón en combinación con una piel sin imperfecciones y un look impecable con su cabellera rubia, lacia y larga.

Pues aunque esta vez no lució su cabellera pelirroja, Daniella Chávez se mostró como toda una diva con un par de instantáneas con las que ha recogido un buen número de corazones rojos y comentarios; entre estos se leen:

"Que wow ese coloooor", "Excellent picture" (Excelente foto), "Bella, tan hermosa", "Muñequita linda... mi deseo es mensajearme contigo" o "Demasiada hermosísima y guapa" son los primeros mensajes que saltan a la vista; no obstante, también se puede leer muchos más.

Y los mensajes llevaban consigo más que un comentario, pues hay varias revelaciones que aún se pueden ver con cada reacción de sus fans a la chilena: "Deseo estar con Ud. algún día mamacitaaa", "Beautiful" (Hermosa), "Mi deseo... un saludo tuyo... Espectacularmente Hermosa. Que tengas un bendecido y extraordinario inicio de semana. Abrazos desde México".

Y tras retomar el rubio de su cabellera la también fanática del fútbol, ha logrado cautivar al menos a 120 mil seguidores se pueden leer más de 1,800 mensajes.

