Daniela Aedo, de Carita de Ángel, como tabla en leggings a sus 27

En redes sociales es común que las famosas suban fotografías compartiendo momentos de su vida diaria, ya sea yendo de compras, acudiendo a algún evento o simplemente haciendo ejercicio, y esto fue lo último que presumió la actriz Daniela Aedo en su más reciente publicación en Instagram, donde lo que más llamó la atención fue cómo lucía en leggings.

La protagonista de “Carita de ángel”, melodrama producido entre los años 2000 y 2001 por Nicandro Díaz para Televisa, quiso sorprender a sus seguidores presumiendo que se había levantado muy temprano para correr unos kilómetros, pero la que se llevó comentarios que no se esperaba fue ella misma pues algunos de sus fans consideraron que se veía como tabla en sus entallados leggings a sus 27 años.

Posando de perfil cerca del Ángel de la Independencia, Daniela Aedo, quien cobró fama tras aparecer en “Carita de ángel”, compartió un momento muy especial para ella este domingo, pero no le fue también en las reacciones y la criticaron por cómo lucía en leggings, recomendándole incluso que hiciera unas sentadillas.

En su perfil de Instagram, la actriz mexicana de 27 años subió una fotografía en la que posa con un outfit deportivo conformado por un top negro y unos leggings pegaditos en color lila, además de tenis oscuros, presumiendo su delgada figura de perfil y su abdomen plano, con las huellas del esfuerzo realizado por participar en una carrera atlética.

Con el chongo despeinado y presumiendo una medalla que pendía de su cuello, la famosa sonrió a la cámara mientras deseaba un buen día a sus 600 mil seguidores en la red social de la camarita, sin embargo, no esperaba las reacciones que desató, pues muchos consideraron que su retaguardia no es uno de los atributos que podría presumir.

“¡Feliz domingo! Espero estén descansando, paseando… pero siendo felices. Yo hooooy me paré a las 5:00 AM para correr la #CarreraBonafont2022 y la verdad no sabía si podría… pero se pudo, por eso #YoMeAligero de los ‘no puedo’, ¿y tú?”, fue el mensaje que compartió Daniela Aedo junto con su fotografía.

Los comentarios comenzaron a caer casi de inmediato en la publicación de la actriz y más allá del esfuerzo que realizó corriendo, fue criticada por cómo lucían sus atributos en los leggings lilas, pues fueron varios los que consideraron que se veía como tabla.

“Una sentadillas”, fue lo que le recomendó uno de sus seguidores para resaltar su derrier, sin embargo, fueron más quienes alabaron su belleza y su positivismo, y así se lo demostraron en otros comentarios que se pueden leer en el post de Daniela Aedo.

“Excelente, carita de ángel. Mi buena vibra para ti y éxitos“, “¿Qué te pasa? ¿Por qué tan hermosa?“, “Una actitud positiva y encantadora de una bella deportista“, “Muñeca de mi vida“, “Excelente domingo“, “Guapísima como siempre“, “Divina“, “¡Qué bonita!“, “Bombón“, “¡Excelente, Dani! Es muy sano moverse así, felicitaciones por tu logro“, “Estás re bonita”, “Decir que me pareces guapa sería un insulto a tu belleza, no sólo eres guapa, parece que te han esculpido los mejores escultores de la historia del arte, eres perfecta y deberías estar expuesta en un museo”, fueron otras de las reacciones apoyando a la actriz.

