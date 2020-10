Daniel Urquiza reveló: Galilea Montijo y Belinda ¡se creen bordadas a mano!

Tras la reciente muerte de Pedro Miguel Mora Ornelas, mejor conocido como Daniel Urquiza "El Rey de las Extensiones", han salido a la luz detalles de algunos episodios de su polémica vida así como de las presuntas causas de su fallecimiento.

Los últimos reportes de las autoridades de la Ciudad de México, indican que el estilista mexicano fue encontrado por los guardias de seguridad -del edificio-, colgado de la regadera, por lo que se presume que todo indica que fue un suicidio. Esto después de haber revelado que en cuatro ocasiones diferentes se quiso quitar la vida.

Y de acuerdo con información de algunos medios, el terrible suceso ocurrió en su departamento ubicado en el exclusivo edificio Torre Museo que se encuentra en el cruce de las calles Hegel y Tres Picos en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Pero por otro lado, debido a que Urquiza se codeaba con glamourosas actrices del espectáculo mexicano y estadounidense, protagonizó varios pleitos, discusiones y hasta emitió sus opiniones respecto a algunas de ellas en diferentes ocasiones.

Entre las celebridades estadounidenses que eran parte de su exclusiva clientela, figuran las socialités Paris Hilton y Kim Kardashian, así como la actriz Carmen Electra. Esto, gracias al profesionalismo del estilista, quien con el tiempo fue logrando gran fama. Elementos como la aplicación de cabelleras naturales así como su propia e innovadora técnica para colocarlas, fue su carta de presentación que le permitió formar el emporio -ubicado en la Torre Mayor de avenida Reforma en la Ciudad de México- que dejó cuando decidió poner fin a su existencia.

Lorena Herrera

Su relación con la actriz y cantante sinaloense comenzó cuando Lorena Herrera hizo mancuerna con el estilista en sus inicios, pues fue la imagen de su negocio; sin embargo, cuando éste comenzaba a despegar y a hacerse famoso, se dice que Daniel la acusó de querer hacerse fama con sus extensiones, argumentando que las mismas, eran producto de una empresa de la actriz, buscando minimizar la presencia del estilista, por lo que éste no le permitió continuar con su plan y encima la señaló de querer apropiarse de algunos productos cosméticos, valuados en miles de pesos.

Carmen Muñoz

La entonces conductora de "Enamorándonos" de TV Azteca, Carmen Muñoz fue parte de las malas relaciones que tuvo Daniel, luego de que él contara que en una ocasión, tuvo la buena voluntad de patrocinar las extensiones a una de las participantes del reality conducido por Muñoz, precisamente para una emisión del programa, pero la presentadora lo apuró porque se le hacía tarde para llegar a la televisora del Ajusco, donde se grababa. Por lo que éste, sin pelos en la lengua le echó en cara su irresponsabilidad por llegar tarde y le exigio que abandonara el negocio, además de cobrarle los 100 mil pesos, momento que quedó grabado para la posteridad.

Belinda

La polémica periodista de espectáculos Elisa Beristain, asistió al salón de Daniel en 2019, y mientras se colocaba las extensiones, la amiga y compañera del periodista argentino Javier Ceriani en el programa Chisme No Like, aprovechó para entrevistarlo sobre su experiencia con algunas estrellas y entre ellas salió a relucir Belinda, de quien se expresó muy despectivamente:

"Le gusta sacar y presumir lo que no tiene, porque presume que tiene caserón en el Pedregal, pero renta, y presume de lo que no tiene. Se siente tan guau, pero está tan miau", argumentando con su comentario que la ahora pareja de Christian Nodal era una "cazafortunas". Incluso, el Zar de la belleza entre las celebridades, dijo que nunca contrataría a Belinda, pues se le hacía una persona sin chiste e insignificante, argumentando que no era de su gracia.

Adela Micha

La periodista mexicana Adela Micha, quien se puede ver conduciendo varios de los vídeos de la primera temporada del reality Hair Empire, en un principio fue contratada por el afamado estilista de las estrellas para que hiciera algunos comerciales del negocio y las cosas funcionaron muy bien. Pero cuando él quiso contratarla de nuevo, Micha quiso cobrarle el doble. Y de acuerdo a algunos medios, en su momento se filtraron audios en los que Micha se queja del salón de belleza haciendo comentarios despectivos; lo que provocó la furia de Daniel Urquiza.

Rebecca de Alba

La presentadora de televisión originaria de Zacateca, Rebecca de Alba, también figuró en la vida laboral del aprecidado estilista. Su participación empezó durante la segunda temporada del reality show cuando Daniel solicitó sus servicios para la conducción del mismo. Sin embargo, al parecer no hubo química y la relación no prosperó. Pues se dice que Daniel la evidenció en varias ocasiones -en vídeo- en los que de Alba se queja de las extensiones que a todas las mujeres le han gustado, además de menospreciar el trabajo de las estilistas colaboradoras del fallecido Daniel.

"El contrato era de 7:00 a 10:00 de la noche, pero como no dabas ni una ni tienes ni idea de cómo conducir un reality, esto se alargó hasta altas horas de la noche. Es de verdad un problema trabajar con este tipo de personas porque gracias a Rebecca de Alba y al tiempo que me hizo perder pues tuve que contratar a otra conductora, Mónica Noguera, y mi dinero completamente a la basura.

Las groserías de estarse cuchicheando con la gente, en mi casa -porque el salón es mi casa-, eso es de ser muy finísima persona, ReNaca de Alba: mi oficina va a poner algo que te va a caer como cubetada de agua. Si tú eres sincero con alguien, a mí si me caga la madre alguien se nota en pantalla, la gente no es pendeja, como tú, Rebecca", manifestó el artista de la belleza en sus vídeos.

Galilea Montijo

Pese a que la conductora de "Hoy", Galilea Montijo es una de las celebridades mexicanas más reconocidas y queridas entre el medio del espectáculo y el público por su carisma, no lo fue para Daniel Urquiza y todo por una sencilla razón, pues Daniel no callaba lo que pensaba y gracias a su forma de ser tan sincera, se echó varias enemistades de las famosas de la farándula.

El fallecido estilista externó que Galilea había cambiado radicalmente su forma de ser en un intento por ser una de las mujeres más refinadas el medio. Esto lo dijo en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, una experta en espectáculos.

"Las actitudes por ejemplo de Galilea, mamonas, van en la calle y no quieren dar autógrafos y eso. ¿Cómo vas a salir con con una patada en la calle de que, si te dicen una foto, 'ay, no, ahorita no'? ¿Cómo no? Es parte de tu trabajo, es parte de tu ingreso. ¿Qué es lo que le está pasando a Galilea? Cuando era la rancherita que era antes caía bien porque era ella, pero ahora que se las quiere dar de muy nice, de muy alta sociedad, no le queda, porque la muy pendeja ni siquiera sabe lo que trae puesto, no sabe ni siquiera las bolsas que trae de qué están hechas".

Y por si fuera poco, tras la enemistad con la tapatía, se presume que Urquiza reveló que Galilea Montijo pertenece a una hermandad santera para obtener dinero y poder, además de practicar brujería y rituales esotéricos. ¡Y eso no es todo!, se dice que el estilista dijo que al esposa de Fernando Reina, hacía estos rituales en los foros de Televisa. En consecuencia, Galilea lo bloqueó de diversas prducciones de la televisora de San Ángel, por lo que Urquiza le tuvo mucho coraje y la señaló de ser su principal enemiga.

Y al parecer sí que lo era, pues no conforme con todo lo anterior, el fallecido contó que Galilea pertenece a dicha religión caribeña:

"Ella niega que es santera, pero toda la gente que la conoce sabe que es de la religión, saben que es ahijada de Leonel Gámez (líder la religión yoruba) que Dios lo tenga en su santa gloria, pero ella se hace pendeja y entre santero y santero no deberíamos llevarnos mal, pero pues a ella le gusta ser mamona, ni modo".

Nota: Todo lo anterior, se puede ver en diversos vídeos del canal oficial de YouTube de Daniel Urquiza.

