Daniel Urquiza dijo que se quiso quitar la vida cuatro veces

El pasado lunes 19 de octubre sucedió un hecho trágico: Pedro Miguel Mora Ornelas, mejor conocido en el mundo del glamour por las estrellas como Daniel Urquiza, murió en su departamento de Polanco de la Ciudad de México.

Y tras el terrible suceso, han salido a la luz algunos detalles que pueden dirigir lo que pudo haber ocasionado su muerte. Daniel Urquiza era conocido como "El Rey de las Extensioniones" ya que a parte de su habilidad para colocarlas en la cabeza de una mujer, las sorprendía por colocarlas en un tiempo record de hasta 13 minutos como a Natalia Téllez.

Pero tras su fallecimiento, el cual sorprendió al medio del espectáculo entero, salió a la luz un vídeo en el que el estilista contó que en cuatro ocasiones había intentado quitarse la vida. Tal confesión se puede ver en YouTue, durante el episodio 11 de su reality show llamado Hair Empire que fue publicado el 3 de mayo de 2018.

El afamado estilista confesó que hubo algo más fuerte que él que lo llevó a pensar en quitarse la vida, pues en el fondo no podía con tanto:

"Hace un año y medio tuve una depresión muy fuerte, intenté cuatro veces quitarme la vida. Estaba viviendo una depresión desde hace muchos años, estaba deprimido porque de repente en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien, el que mis papás no me acepten es otro factor, la muerte de mi papá", se puede ver en el vídeo de YouTube de 14.57 minutos de duración.

Sus problemas no eran para nada económicos, ya que, gracias a su habilidad y agilidad para hacer su trabajo, Daniel tenía muchas clientes glamourosas, por lo que le pagaban por su trabajo lo que él les pedía. El medio del espectáculo entero asistía a su salón, incluso famosas como Paris Hilton y Carmen Electra formaban parte de su record laboral.

"En agosto de 2015 fue la primera vez que me internaron en un hospital por un tema de depresión. Se me juntaron tantas cosas, tanto trabajo, tanta fama, tanto dinero", contó.

Daniel confesó que la primera vez que le pasó por la mente quitarse la vida fue en enero de 2016 cuando se encontraba en la Ciudad de Las Vegas mientras estaba en una gira de trabajo:

"De repente como que me desconecté, no sabía qué hacer y lo que quería era como desaparecer", indicó

Y desde ese momento, la idea de atentar contra su vida no cesaron; pues se presume que los ataques de depresión o pánico que invadían a Urquiza, cada vez eran más fuertes, llevándolo a ingerir entre 12 y 14 pastillas para la depresión y como consecuencia, la sobredosis le provocó un paro cardíaco; la última vez que intentó hacerlo una amiga de él alcanzó a rescatarlo.

En dicho episodio en el que Daniel narró el oscuro capítulo de su vida, aseguró haber superado esas depresiones:

"Siento que la depresión me trajo Stars Productions, sí fue un tema muy difícil, pensé que no iba a salir de ahí, del último evento surgió la realización de este reality".

Pero su problema no era reciente, pues el querido estilista contó en el reality, que lo que lo había llevado a ser lo que era en ese momento, fue la vida tan difícil que tuvo en su adolescencia; pues a los 15 años fue diagnosticado con leucemia, por lo que tuvo que dejar de practicar su verdadera pasión: Daniel fue patinador artístico.

Pero en aquellas difíciles etapas de su vida, "El Rey de las Extensiones" no tenía en mente dejarse vencer, por lo que contó que para salir adelante, se dedicó a aprender a colocar las extensiones en el cabello.

Daniel sabía la importancia que tenía el cabello para la autoestima de los pacientes con leucemia, y eso precisamente fue lo que lo impulsó a crear pelucas de cabello natural y más tarde a colocar las extensiones en un tiempo record de 10 minutos.

"Yo hago hasta lo que no te imaginas por una mujer que tiene cáncer", aseguró en su historia Hair Empire.

Otra situación difícil con la que Daniel tuvo que lidear, fue cuando le confesó a su padre su orientación sexual en la que le dejó claro que su confesión no era para pedirle permiso, sino para notificarle de su decisión y gustos.

"Soy homosexual, me gustan los hombres. No te estoy pidiendo tu permiso ni tu autorización", recordó de aquella conversación.

