Daniel Arenas baila muy pegadito con su novia Daniela Álvarez y acaloran redes

Desde que hicieron público su romance este 2021, el actor colombiano Daniel Arenas y su novia, la ex Miss Colombia Daniella Álvarez, han causado revuelo entre sus fanáticos, y el pasado sábado no fue la excepción cuando fueron captados juntos bailando muy pegadito uno al otro a ritmo de bachata.

La modelo Daniella Álvarez no perdió la oportunidad de compartir este romántico momento a través de su cuenta de Instagram, en la que ha puesto a sudar a más de uno y al mismo tiempo se han llenado de emoción al verla tan feliz con su galán, el histrión Daniel Arenas.

Y es que, el buen humor, el optimismo, la buena vibra y las ganas de salir adelante, son más que evidentes en Daniella Álvarez, luego de que tras ganar la corona como la mujer más bella de Colombia en 2011, haya pasado por una grave enfermedad que desde mayo de 2020 la llevó al quirófano a amputarle una pierna.

El modelaje no es la única pasión que Daniella Álvarez tiene en la vida, pues el baile de ritmos latinos es una actividad que le encanta practicar y así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram al bailar en una misma sesión ritmos como bachata, salsa, merengue, reguetón, entre otros.

Por lo que la novia de Daniel Arenas, no ha dejado pasar momento bailando y divirtiéndose a lo grande, pese a la tragedia de este nivel que pueda vivir cualquier ser humano en la tierra. Y la guapa modelo de 33 años, tampoco pasó desapercibido el momento en el que bailó con su actual pareja, el protagonista de "SOS, Me Estoy Enamorando" (2021).

"Quiero bailar contigo toda la vida @danarenas" escribió la guapa modelo desde la Arena Movistar en Bogotá, Colombia, mientras gozaba con su novio un concierto en vivo de salsa y merengue, no sin antes revelar el amor que tiene por el actor de telenovelas luego de dejar colgados un cuartero de corazones rojos y una carita con ojos de corazón.

Y al verlos tan felices bailando muy pegaditos y con mucho sabor, otros famosos han reaccionado a la publicación de Daniella, entre ellos Lola Meritano, quien escribió: "Los amo" seguido de varios corazones rojos, así como Alejandra Espinoza que próximamente debutará como protagonista de "Corazón Guerrero" de Salvador Mejía para Televisa.

Por su parte, el actor Ricardo Franco, se emocionó con un "Fuego en la pista mijoooo"; otros famosos como la ex Rebelde Estefanía Villarreal, el periodista Quique Usales y la actriz Adriana Fonseca, también se han unido a la felicidad de la pareja. Así mismo, alrededor de 420 mil fanáticos y seguidores de Daniella Álvarez han reaccionado a su publicación.

Por su parte, Daniel Arenas también compartió el mismo vídeo que su novia, quien no puede estar más enamorado, luego de que el pasado 18 de septiembre, compartiera una primera postal junto a Daniella, cuya descripción se lee:

"Nuestra primera foto. Ahí éramos Amigos. Hoy somos dos Amigos que se AMAN. Gracias por tu Amor y Amistad mi Tocayita. Te AMO con mi Alma".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!