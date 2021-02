Daft Punk y los divertidos memes por el anuncio de su separación

Luego de que el dúo francés de música electrónica Daft Punk anunciara su separación definitiva después de 28 años de carrera musical, la tristeza de sus admiradores no solo inundó las redes sociales, también lo hicieron los memes, pues los usuarios no dejaron escapar la oportunidad de rendirles homenaje a través de imágenes parodiando al par de robots futuristas.

En redes sociales los usuarios se hicieron presentes para despedir a Daft Punk, el dúo que conquistó la escena musical lelectrónica después de casi 30 años de trayectoria, en los que consiguieron 6 Gramys en 4 álbumes de estudio: ‘Homework’, ‘Discovery’, ‘Human After All’ y ‘Random Access Memory’.

A través de un video, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, dieron a conocer a sus seguidores de todo el mundo su adiós de los escenarios, en donde presentan un fragmento del largometraje ‘Daft Punk’s Electroma, que ambos dirigen, en el que Bangelter se detiene, retira su chaqueta de cuero y Homen-Christo enciende un botón de autodestrucción explotando, y dando fin al proyecto de décadas, de 1993 a 2021.

A muchos les entristeció la noticia, pues esperaban verlos cuando la pandemia por Covid 19 permitiera los conciertos masivos, incluso se dijo que estarían como invitados sorpresas en el Super Bowl, junto a The Weeknd, con quien trabajaron por última vez en 2016, en los temas ‘Starboy’ y ‘I Feel it Coming’.

Sin embargo, más allá de lo doloroso de la noticia, los usuarios rindieron homenaje por medio de la mejor manera posible: los memes. Por ejemplo, compararon al dúo de música electrónica con los personajes de Star Wars, los androides C3PO y R2D2 con el mensaje “hasta siempre, Daft Punk”.

Del mismo modo, los internautas se burlaron de los personajes de la serie de Disney+ ‘The Mandalorian’, en donde aparecen los mandalorianos Din Djarin y Boba Fett, con sus típicos cascos que los distinguen como cazarrecompensas del borde exterior galáctico.

“Este disco de Daft Punk, suena raro”, mientras en la imagen presentaba a los luchadores Tinieblas y Tinieblas Jr, junto a Aluche, por lo parecido del color de los cascos que los distinguieron por muchos años, el dorado y el plateado.

Otro meme que se repitió mucho en redes sociales fue el de un hombre muy triste en una cantina, mientras dos hombres tocaban en el fondo sus guitarras con los cascos del dúo Daft Punk.

Sigo en modo Triste por Daft Punk �� pic.twitter.com/fP4chIOVuD — Don Nito (@Niito_vj) February 23, 2021

Uno de los que generó más risa, fue en la imagen de dos motociclistas con sus cascos asaltando a un conductor de vehículo, con la frase “Daft Punk en México luego de quedarse sin trabajo”.

Los memes de los Simpons no podían faltar, pues son también todo un clásico e incluso la agrupación salió en un episodio de la serie. En el meme, Homero se despide alzando su brazo en señal de adiós al dúo que se ve en el lejano horizonte de una carretera.

Entre los mejores éxitos de Datf Punk, sobresalen: ‘Da Funk’, ‘Around the World’, ‘One More Time’, ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, ‘Robot Rock’, ‘Get Lucky’ y ‘Instant Crush’, entre otras.