Cynthia Rodríguez se convierte en morenaza de fuego y baila al ritmo de Celia Cruz

No cabe duda que Cynthia Rodríguez se ha convertido en “la Reina del Playback” dentro de “Venga la alegría”, pues luego de mostrar espectaculares performances de Shakira, Selena y Rosalía, ahora le hizo un homenaje a Celia Cruz, convirtiéndose en una morenaza de fuego.

La conductora de televisión se ha tomado muy en serio su participación en “Los reyes del playback”, donde el elenco de presentadores del matutino de TV Azteca participan imitando a artistas famosos pero han sido opacados por la cantante, quien ahora se lució en un vestidito mostrando la braguita y bailando al ritmo de Celia Cruz.

Desde que inició esta sección, Cynthia Rodríguez le ha echado todas las ganas a su caracterización en cada una de sus presentaciones y esta vez no fue la excepción pues se convirtió en una morenaza de fuego con cabello rizado y leonesco moviendo sus caderas y poniéndole ¡azúcar!

Lee también: Aleida Núñez presume más que su belleza en revelador body rojo, ¡tiembla Celia Lora!

Tal y como han sido sus performances anteriores, la ex académica compartió con sus seguidores en Instagram unas imágenes de cómo lucía caracterizada para salir a cuadro en el reality “Los reyes del playback” y deslumbró con un mini vestido negro de un solo hombro y faldita de corte diagonal que le llegaba hasta la cadera, dejando ver su ropa interior.

El entallado atuendo tenía unos flecos dorados es la falda que se movían con el movimiento de la cantante, quien hizo el playback de la canción “Quimbara”, que hiciera famosa Celia Cruz, por lo que le rindió homenaje luciendo una melena esponjada y rizada, poniéndole azúcar a su actuación.

Lee también: En entallado outfit rojo, Cynthia Rodríguez echa fuego con altura al estilo Rosalía

La espectacularidad estuvo presente en todo momento mientras Cynthia Rodríguez bailaba presumiendo sus estilizadas piernas y en determinado momento su vestuario pasó de un entallado vestido negro a uno de transparencias y bordados dorados que sólo le cubrían lo necesario.

La presentadora de televisión impactó a los espectadores con su bailecito y su espectacular figura en el sexy atuendo, mientras imitaba a la gran Celia Cruz y se llevaba miles de piropos por parte de sus admiradores es la cuenta de Instagram de “Venga la alegría”, donde se compartió el video de su performance.

“Cyn, por ese primer lugar“, “Bailó increíble, lástima que los jueces andas muy quejones“, “Para mí estuvo espectacular y claro que tiene razón Cynthia, no todo puede ser parodia, hay que traer cosas diferentes, si siempre hace lo mismo aburriría“, “Eres la mejor de todo el programa, la próxima reina“, “Tan bella y tan soberbia“, “La mejor“, “¡Me encantó!“, “¡Qué bárbara! ¡Eres un espectáculo!“, fueron algunas de las reacciones de sus admiradores.

Y es que aunque Cynthia Rodríguez encantó a sus fans y a los televidentes, los jueces no vieron el factor comedia en su presentación y la criticaron por ello, pues supuestamente “Los reyes del playback” es un reality donde se parodia las presentaciones de los artistas, no obstante, los espectadores no están muy de acuerdo con esa visión y así lo demostraron en los comentarios.

Síguenos en