Cynthia Rodríguez sacude sus caderas y hace babear a Carlos Rivera

En esta nueva etapa de su vida, Cynthia Rodríguez está que no cabe de la felicidad y ello se refleja en su semblante y en la extraordinaria belleza que ha presumido en redes sociales desde que inició sus vacaciones por Europa al lado de Carlos Rivera.

Y tras visitar algunas de las ciudades más emblemáticas de Italia, como Roma, Pisa y Florencia, la conductora de televisión arribó a Grecia donde se destapó y lució tremendo cuerpazo en un bikini y en un shortcito, sacudiendo las caderas ante la cámara y provocando miles de suspiros.

Cynthia Rodríguez hizo babear a Carlos Rivera al presumir sus curvas en un divertido bañador de emoticones mientras cantaba y bailaba en un video que posteriormente compartió en su perfil oficial de TikTok, arrasando las redes con su espectacular silueta y contagiando a todos con su felicidad.

Lee también: Toñita pone en duda la hombría de Carlos Rivera; lo llama marida de Cynthia Rodríguez

Presume todo

Aunque la coahuilense no ha confirmado ni desmentido la supuesta boda que tuvo con Carlos Rivera hace unas semanas en Europa, muchos son los admiradores quienes han mencionado que ella presume un par de anillos en la mano, el de compromiso y el de matrimonio.

Pero mientras se deciden a hacerlo oficial, Cynthia Rodríguez aprovechó el arrastre que tiene en sus redes sociales para aparecer como pocas veces se le había visto, luciendo un top de bañador que le cubrió estrictamente lo necesario, mientras sacudía las caderas desde la isla de Mikonos.

Lee también: Cynthia Rodríguez conquista Atenas con tremenda figura en mini short

La prenda, que ya había presumido anteriormente en una de sus historias de Instagram, tenía copas medianas y dejaba admirar sus encantos, y las tiritas que la sostenían a su cuerpo amenazaban con romperse en cualquier momento, regalando una visión muy sexy a sus seguidores.

El complemento fue un mini short de mezclilla a juego con su traje de baño, pues en la parte de la bolsa trasera tenía un parche de un emoticón amarillo, estampado similar al de su top, mientras mostraba mucha piel en la zona del torso y las piernas, asegurando estar muy feliz.

Cynthia Rodríguez llevó el cabello amarrado en un chongo alto y unas gafas de sol oscuras mientras presumía el tremendo bronceado que agarró en las playas de Grecia, levantando miles de suspiros por parte de sus admiradores y, sin duda, de Carlos Rivera, a quien ha hecho babear con los outfits que ha presumido en Europa.

“Con Carlos Rivera, ¿quién no es feliz?“, “Cuando pensé que no podía ser más hermosa y aparece así“, “¡Cómo no, si Carlitos Rivera está contigo y tú eres hermosa, disfruten mucho!“, “¡Qué hermosa te ves!“, “Goza la vida, guapa“, “Te ves hermosa, ya se te extraña cada mañana en el programa“, “Se nota, Cynthia, qué padre, disfruta mucho“, “¡Qué bella! Te ves feliz“, “Qué lindo amanecer y ver esta belleza de mujer”, fueron algunas de las reacciones.

Síguenos en