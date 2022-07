Cynthia Rodríguez presume los globos y Carlos Rivera cae rendido

El viaje de ensueño de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera continúa por Turquía y en esta ocasión visitaron uno de los lugares más turísticos del mundo: Capadocia y sus globos aerostáticos, cumpliendo uno de los sueños que la pareja tenía sobre surcar los cielos en este rincón del mundo.

Como ya ha sido una costumbre desde que inició sus vacaciones, la ex conductora de “Venga la alegría” compartió con sus seguidores en Instagram la espectacular visita que tuvieron a Capadocia y presumió los globos, acompañando su video con el nuevo sencillo de Carlos Rivera en colaboración con Carlos Vives.

Las imágenes rápidamente provocaron reacciones de los fans de Cynthia Rodríguez, pero fue Carlos Rivera el que cayó rendido ante la belleza de su novia, haciéndole un comentario que por sí solo generó miles de respuestas por parte de los admiradores de ambos.

“Un sueño hecho realidad”

En su perfil de Instagram, la presentadora de televisión compartió un breve clip en el que muestra algunas imágenes del vuelo de los famosos globos de Capadocia y también complementa con tomas en el aire, dejando entrever que hizo un viaje entre las nubes.

La ex académica se cubrió un poco por el clima y utilizó un abrigo café y una pashmina para hacer frente al frío, llevando el cabello amarrado en una coleta baja y raya en medio y acompañando su publicación con el tema “Te soñé”, que interpretan a dueto Carlos Rivera y Carlos Vives.

Nuevamente, Cynthia Rodríguez posó sola en estas imágenes, no obstante, en esta ocasión Carlos Rivera se hizo presente en los comentarios y le dedicó un tierno mensaje que forma parte de su nuevo sencillo musical y lo remató con emoticones de corazón rojo: “Te juro que como tú no hay otros lugares…”.

La respuesta del cantante causó revuelo entre los seguidores de la pareja, que se manifestaron en los comentarios de esta publicación y ya mueren porque ambos posen juntos en una postal o que al fin confirmen su boda, como se ha rumorado desde hace algún tiempo.

“Ya suban una foto juntos“, “Ay, me derrito“, “¡Cómo los quiero!“, “Muero de amor“, “Ya tengan un hijo“, “Ay, se pasan de no compartir su amor en fotos“, “Sean felices siempre“, “Eres un lindo“, “Eres un niño hermoso que no pudiste haber encontrado mejor niña que Cynthia, es hermosa“, “¡Qué bellos!“, “Todas queremos un Carlos Rivera en nuestra vida“, “Canción que es dedicada a ella, así que es hermoso que le diga esas palabras”, fueron algunos de los comentarios.

En su viaje, que algunos han catalogado como luna de miel, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han visitado países como Italia, Grecia, Egipto y ahora Turquía. Aunque en un principio se mencionó que habían arribado primero a España para celebrar su boda y posteriormente iniciar sus vacaciones de ensueño.

