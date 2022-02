Cynthia Rodríguez presume belleza en body y recibe tierno mensaje de Carlos Rivera

La relación amorosa que sostienen Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera es una de las más seguidas, y más enigmáticas, de la farándula mexicana, pero lo que sí queda claro es que ya no están dispuestos a esconderse y cada vez son más frecuentes sus muestras de cariño en redes sociales, como el tierno mensaje con el que el cantante sorprendió a su novia recientemente.

En su perfil de Instagram, Cynthia Rodríguez presumió su belleza en un colorido y escotado body mientras posaba frente a un lago, acompañando la postal con una frase con dedicatoria a su novio, pero lo que quizá no esperaba era la reacción de Carlos Rivera, quien lanzó tremendo mensaje a la conductora de TV.

Disfrutando de la naturaleza, Cynthia Rodríguez destacó su belleza en un body y un shortcito de mezclilla, mientras hacía un guiño a su pareja, recibiendo un tierno mensaje de Carlos Rivera, que derritió a todos sus fans.

La conductora de “Venga la alegría” se retrató posando frente a un lago, donde se veían algunas embarcaciones, sin revelar el lugar en el que se encontraba, pero destacando con su belleza en primer plano luciéndose en un body negro con estampado de hojas de colores, con cuello halter y pronunciado escote.

La cantante complementó su look con lo que parecía un minishort de mezclilla y una especie de blazer tejido, en color blanco, además de unas grandes arracadas doradas pendiendo de sus orejas, el cabello suelto y sonriendo a la cámara.

“Gracias por hacerme sonreír”, fue el mensaje que publicó Cynthia Rodríguez junto con la postal en Instagram, haciendo reaccionar a sus más de 3 millones de seguidores y al propio Carlos Rivera, quien no se pudo aguantar las ganas ante tanta belleza y le respondió de una manera muy romántica.

“Gracias a ti por existir”, fue el tierno mensaje que el cantante le dejó a la presentadora de televisión en su publicación, desatando una serie de comentarios por parte de sus seguidores, que hicieron eco de su respuesta, mientras que Cynthia Rodriguez le contestó: “Mi vida”, con emoticon de corazón.

“Cásense, plis”, ¡Qué lindo, me derrito de amor”, “Son lo más bello que existe en este planeta, los amo, me fascinan como pareja”, “Qué bello”, “La sonrisa más hermosa”, “¿Y el anillo pa’cuándo? Jejeje. Bonita pareja”, “Tengan un hijo, va a salir chulísimo”, “Eres muy hermosa y así conserva esa linda sonrisa y no permitas que nadie te quite la felicidad”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque todavía no han compartido alguna imagen juntos en redes sociales, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera llevan ya algún tiempo de relación y parece que su noviazgo es sólido, al grado que uno de los deseos de la conductora de TV para este año es tener un bebé.

