Cynthia Rodríguez pone a sudar a Carlos Rivera con entallado vestido de corte sirena

La cantante y conductora de televisión mexicana, Cynthia Rodríguez, puso a sudar a su novio Carlos Rivera y a sus millones de seguidores de las redes sociales al posar con un entallado vestido de corte sirena durante el programa Venga la Alegría.

Fue a través de su perfil de Instagram que la conductora de Tv Azteca enloqueció a toda la producción y compañeros del matutino al lucir su silueta en un ajustado vestido de color gris con destellos y de corte de sirena. Cynthia Rodríguez complementó su fenomenal look con unos extravagantes aretes de piedras y con su pelo suelto.

La originaria de Monclova, Coahuila, acompañó sus espectaculares imágenes con un mensaje de motivación. "Encuentra la motivación, levántate y brilla. A veces buscas afuera cuando el poder está dentro de ti. Amo usar vestidos bonitos todos los días", escribió la novia de Carlos Rivera.

Como era de esperarse, la publicación Cynthia Rodríguez causó toda una sensación en dicha red social y a poco tiempo de cumplirse las 24 horas las imágenes de la conductora ya superó los 80 mil Me Gusta y se llenó de elogios y piropos.

"Tienes el poder de brillar con lo que te pongas", "Tu eres una de mis motivaciones, brillas muy bonito", "Tú Brillando como siempre", "Diosa", "Bonita", "Hermosa", "Que hermosa princesa", "Que belleza que linda que preciosa que hermosa!!!!. Estás hecha un manjar", "Aceleraste mis latidos", son algunos de los piropos que la novia de Carlos Rivera recibió en la publicación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la conductora de televisión pone a sudar a sus millones de fans y a su propio novio Carlos Rivera, ya que todas las mañanas la ex participante de La Academia acelera las pulsaciones del corazón con los tremendos looks con los que aparece en el programa Venga la Alegría.

Actualmente Cynthia Rodríguez es una de las famosas más populares de las redes sociales y una de las favoritas de Tv Azteca, pues además de ser poseedora de una indiscutible belleza también ha demostrado su talento en el mundo de la conducción, actuación y en el mundo de la música.

Cabe mencionar que la coahuilense se dio a conocer tras participar en el programa La Academia en el 2005, y pese a que obtuvo el cuarto lugar su carrera comenzó a despegar. Durante su carrera en el mundo del entretenimiento, Cynthia Rodríguez ha participado en 7 telenovelas, todas de Tv Azteca, y en su faceta de conductora ha sido presentadora de 5 programas, siendo actualmente Venga La Alegría el más actual.

