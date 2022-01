Cynthia Rodríguez goza del sol luciendo bañador naranja sobre una red

En pleno invierno, Cynthia Rodríguez encendió las redes al posar con un diminuto bañador naranja con el que dejó ver sus espectaculares curvas mientras se dejaba acariciar por el sol y disfrutaba de las playas mexicanas en este inicio de año.

La conductora de TV deslumbró luciendo su cuerpazo y gozando del sol mientras descansaba sobre una red y al fondo la arena y el mar, regalando a sus admiradores una postal para el recuerdo dejando ver mucha piel.

Sin duda, Cynthia Rodríguez se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más cotizadas de la pantalla chica mexicana y nuevamente lo dejó claro luciendo un bañador naranja que la hizo ver como reina, mientras descansaba sobre una red y bronceaba su cuerpazo.

Lee también: Ninel Conde recuerda a Alma Rey, de Rebelde, con bustier y pantalones dorados

Desde las paradisiacas playas de Tulum, Cynthia Rodríguez ha presumido unos outfits de infarto en los últimos días, dejando ver que se encuentra muy feliz y relajada pasando sus vacaciones al lado de Carlos Rivera, que, aunque no se tomen fotos juntos, todo mundo sabe que se encuentran disfrutando en el mismo lugar.

Más enamorada que nunca, la presentadora de “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, mostró sus curvas en un traje de baño de dos piezas conformado por un top con una sola tira en el hombro y nudo en medio, que se ajustaba a sus encantos.

Cynthia Rodríguez también presumió su retaguardia posando de ladito con un micro bikini de hilo con corte a la cadera con el que arrancó suspiros entre sus millones de seguidores en Instagram, aplicación en la que compartió un par de fotografías con las que robó el aliento.

“Días felices. Sol, playa y mucho amor”, escribió la conductora de TV junto con las postales, rematando su comentario con un corazón rojo y dejando intuir que se encontraba pasando uno de los mejores momentos de su vida al lado de su amor, aunque nunca se retrate con él.

Lee también: En ceñido vestido, Cynthia Rodríguez derrite a Carlos Rivera y fans quieren boda

Los fans de Cynthia Rodríguez no pudieron resistirse ante la belleza y la espectacular figura de la ex académica, por lo que rápidamente reaccionaron y llenaron de comentarios la publicación en Instagram, y hasta bromearon diciéndole que en la segunda foto parecía que traía panza de embarazada, pero todo era una ilusión óptica pues debajo de ella había justo un cojín.

“Eres tan bonita“, “Parece como si ya estuvieras embarazada en una de esas fotos“, “En la segunda foto se me figuró verte pancita de embarazo“, “Tu disciplina se ve claramente. ¡Qué cuerpazos más fantástico!“, “En la segunda foto pareciera que estás embarazada por el efecto del cojín, sin duda será este año, mucha suerte“, “A mí no me engañan, fueron a dejarle la carta a la cigüeña para que llegue un angelito“, “Cynthia, estás preciosa“, “eres la perfección“.

Síguenos en