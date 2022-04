Cynthia Rodríguez enaltece su silueta en bañador rojo y se declara fan del calor

Como en muchas cosas de la vida, en cuestión de preferencias climáticas las personas se dividen en dos equipos: team frío y team calor, y, sin duda, hay varias famosas que prefieren ser del segundo porque ello les da la oportunidad de destaparse y presumir sus curvas en diminutos atuendos, como es el caso de Cynthia Rodríguez, quien enalteció su silueta con un outfit playero.

La conductora de “Venga la alegría”, matutino de TV azteca, que ha sido tendencia en las últimas semanas debido a los rumores que la ponen fuera del programa por al menos dos meses, lució sus tremendas curvas en un bañador rojo tan delgadito que sólo le cubría lo necesario.

Tal y como ocurre con otras famosas, Cynthia Rodríguez se declaró fan del calor y se olvidó de los vestiditos y las minifaldas para enfundarse en dos prendas pequeñitas con las que dejó ver mucha piel y robó suspiros a sus millones de admiradores en redes sociales.

Desde su perfil de Instagram, la cantante presumió su predilección por el clima caluroso y enseñó por qué, luciéndose en un traje de baño de dos piezas en color rojo, el cual dejó ver su perfecta figura y un poquito más con un sexy y “descuidado” detalle en el bikini.

El detallito que llamó la atención

La ex académica compartió con sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram un par de fotografías en la que modela de frente con un top de cuello halter, copas unidas sólo por un delgado tirante y amarrado en la zona de la espalda, permitiéndose luce sus encantos a la cámara.





El complemento fue un diminuto bikini de tiritas anudadas en sus caderas que desde el ángulo donde Cynthia Rodríguez se tomó la imagen dejaba una pequeña abertura en la zona del abdomen, obligando a hacer zoom a la postal, donde la actriz mostraba su marcada silueta.

Con el cabello húmedo y en ligeras ondas, la presentadora de televisión cuestionó a sus seguidores sobre sus preferencias climáticas, recibiendo miles de reacciones casi al instante: “¿Qué prefieres calor o frío? Soy team playa”.

“¡¡OMG!! ¡Qué diosa, @cynoficial! Deja suelto el taco al pastor que me estaba comiendo”, “En Monterrey me estoy asando y aun así soy team calor”, “Frío amiga, soy de la costa, me encanta la playa, pero odio sudar me pone de malas”, “Será la posición de la foto, pero le veo pancita de bebé; pero siempre guapísima”, “¡Qué envidia tu abdomen!”, “Eres la más hermosa”, fueron algunos de los comentarios.

La actriz aprovechó los días recientes de asueto para darse una escapadita a la playa y disfrutar del sol, mientras deja que los rumores sobre su salida de “Venga la alegría” inunden las redes pues hasta el momento ella no ha confirmado nada.

