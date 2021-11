Tras deslumbrar con su espectacular outfit de Día de Muertos, Cynthia Rodríguez volvió a dejar sin aliento a sus millones de admiradores en redes sociales al compartir una imagen en la que luce como diosa, vistiendo un entallado vestido negro de cuero que se ciñó a sus curvas de manera muy sexy.

La conductora de “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, realmente dejó sin palabras a los internautas luego de compartir unas imágenes en las que posa modelando un impactante vestido negro de cuero que se pegó perfectamente a sus curvas.

De esta manera, Cynthia Rodríguez robó el aliento de sus admiradores en Internet y se lució como toda una reina, demostrando que es una de las presentadoras de televisión más bellas y espectaculares del medio del entretenimiento mexicano, derrochando elegancia y sensualidad.

La ex académica exhibió su cuerpazo enfundado en un entallado vestido negro de cuero, con cierre al frente y falda de olán, de la firma de los diseñadores mexicanos Víctor&Jesse, con el que presumió no sólo sus curvas, si no su belleza, arrancando suspiros y robando miradas.

Desde su cuenta de Instagram, la también actriz compartió un par de fotografías con sus más de 3 millones de seguidores en las que posa como modelo luciendo el encantador atuendo y generando una serie de piropos por parte de sus admiradores, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación.

Cynthia Rodríguez únicamente acompañó su post con la palabra “Lunes” y le dio el crédito del vestido a Víctor&Jesse, que usualmente la visten con atuendos espectaculares para sus presentaciones en “Venga la alegría”.

Los piropos para la cantante aparecieron casi de inmediato en los comentarios de la publicación, incluidos los de algunas otras famosas como Linet Puente y Shanik Aspe, que se rindieron ante la belleza y clase de la coahuilense, sabiendo reconocer cuando otra mujer es muy guapa.

“Espectacular“, “Me encanta”, “Impresionante“, “Girl, you’re on fire!”, “Reina“, “¡Qué bella eres!“, “¡Qué preciosa!“, “Hermosa“, “¡El negro te queda increíble! Bueno, a ti todo te queda increíble“, “Qué guapa, Cyn, saludos a Carlitos“, “Simplemente bella“, “Como siempre, divina”, “Quiero vestirme y verme tan wo como tú“, “Toda una diosa“, “¡Qué guapa estás, ese vestido te queda muy bien, que cuerpazo tienes y qué hermoso escote“, fueron algunas de las impresiones que provocó el look de Cynthia Rodríguez.

La presentadora de televisión se ha convertido en todo un ícono de la moda y el estilo en la pantalla chica, luciendo sus espectaculares curvas de manera muy sexy y demostrando por qué trae loquito a Carlos Rivera.

