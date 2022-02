Cynthia Rodríguez conquista en faldita de cuero y altos tacones: ‘Qué diosa’

Tras levantar revuelo con sus imitaciones de Selena Quintanilla y Shakira, Cynthia Rodríguez volvió a poner de cabeza a sus admiradores en redes sociales a lucir sus tremendas piernas en una faldita de cuero que le cubría sólo lo necesario, obligando a hacer zoom a las fotografías que compartió en sus cuentas.

Sin duda alguna, la conductora de “Venga la alegría", matutino de TV Azteca, sabe cómo poner nerviosos a sus admiradores y no dudó en enfundarse en unos altos tacones para presumir sus espectaculares extremidades, provocando suspiros en redes por parte de sus fans, que se derritieron ante su belleza: “¡Qué diosa!“.

Presumiendo su escultural silueta con un outfit muy coqueto y sofisticado, Cynthia Rodríguez conquistó en faldita de cuero y altos tacones posando al aire libre, demostrando que no sólo es talentosa, sino que también es una de las presentadoras de televisión más espectaculares del medio artístico mexicano.

En la última semana, la ex académica reventó las redes y la televisión con sus performance en la sección “Los reyes del playback", que se transmite dentro de “Venga la alegría", donde se aventó imitaciones de Shakira, con la canción de “Loba", y Selena Quintanilla, con el gran éxito “Como la flor", actuaciones que fueron muy aplaudidas por el público.

Ahora, la cantante consintió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram al compartir un par de fotografías en las que luce sus piernas en una minifalda café de cuero que apenas cubre su retaguardia y permite ver sus torneados muslos, complementando el atuendo con unas altas zapatillas abiertas que estilizaron aún más su figura.

En la parte superior, Cynthia Rodríguez utilizó una blusa en tono beige de manga larga y cuello redondo, mientras que en la cintura llevó un delgado cinturón dorado que fue un complemento perfecto para su outfit de diosa, con el que arrancó miles de suspiros entre sus admiradores.

La conductora de TV presumió su larga cabellera peinada de raya en medio y unos grandes aretes en forma de flor en color dorado, además de un tono rosa en los labios, posando muy seductora en un pasillo y sosteniéndose de un barandal de metal: “¡Qué bonito compartir mis días con ustedes!", fue la frase que acompañó las imágenes.

Con este espectacular look, Cynthia Rodríguez levantó revuelo en redes y consiguió miles de reacciones no sólo de parte de sus fans, sino de hasta la propia ex Miss universo Ximena Navarrete, quien se manifestó en la publicación comentándole con emoticones de corazones y llamas ardiendo, mostrando su admiración hacia la belleza de la presentadora de televisión.

“Amamos verte siempre“, “¡Qué bonito verte!“, “Te dan tacones inmensos, bebé“, “Hermosa“, “Ni tomando tanto café se me quita el sueño de estar a tu lado“, “La más hermosa“, “Tú nos motivas“, “¡Me encantas!“, “¡Divina!“, “Es que tú siempre te ves increíble“, “Uuuuf, la belleza“, “Espectacular“, “Lindura“, “La bonita eres tú“, “¡Qué diosa!“, “La más Top“, fueron algunas de las impresiones que Cynthia Rodríguez provocó entre sus seguidores. ¡Mírala!

