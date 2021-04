Cynthia Rodríguez volvió a dejar sin aliento a sus millones de seguidores de Instagram al posar desde un yate en bikini, presumiendo lo que le pertenece a Carlos Rivera. Hoy en día la famosa de Tv Azteca es una de las conductoras favoritas del medio del espectáculo, su carisma, belleza y talento han logrado ganar un lugar en el corazón de los televidentes.

La conductora de Venga la Alegría robó las miradas de sus más de tres millones de seguidores de Instagram al presumir su delineada figura en un bañador de dos piezas mientras recorre el mar en un yate. En una de las imágenes, Cynthia Rodríguez, aparece recostada con el Sol de testigo de tanta belleza, mientras que en una segunda fotografía aparece sentada.

"Tú eres mi sol, mi lugar favorito", fue el mensaje que la cantante acompañó las instantáneas que rápidamente ganaron cientos de Likes. A pocas horas de la publicación, las fotografías llevan más de 200 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios en donde los usuarios no dudaron en resaltar la belleza de la famosa.

E incluso hicieron alusión que el mensaje va dirigido a su novio, Carlos Rivera, quien el pasado mes de marzo cumplió 35 años, momento que la actriz de Tv Azteca no dudó en felicitarlo con un romántico mensaje a através de su Instagram.

“Un día como hoy hace algunos años Dios envió a este mundo el hombre más maravilloso y talentoso que he conocido en mi vida. Eres la razón de mi sonrisa, que bendición tenerte, amarte y celebrarte cada año. ¡Feliz cumpleaños mi vida! @_carlosrivera ¡Vayan a darle mucho amor que se merece el Universo entero “, escribió la conductora junto a una imagen del cantante, y en donde él aprovechó para reiterarle su amor.

Cynthia Rodríguez deleita a sus fans al posar en un bañador de dos piezas. Foto Instagram Cynthia Rodríguez

Aunque no es rado que la cantante cause impacto con todos los looks que presume en sus redes sociales, lo cierto es que, algunos de ellos se vuelven los favoritos de muchos, tratandose de pequeñas prendas en las que la novia de Carlos Rivera luce sus espectaculares curvas en bikinis o entallados atuendos con los que deja poco a la imaginación. AQUÍ PUEDES VER LA FOTO COMPLETA.

Cabe resaltar que Cynthia Rodríguez se dio a conocer tras su participación en el exitoso programa musical La Academia, competencia en la que obtuvo el cuarto lugar. El rostro de la famosa ha destacado en diversos programas de televisión, además de que ha participado hasta el momento en 7 telenovelas y 3 series.