Cynthia Rodríguez así lucia en el pasado: ¿A cuántas cirugías se ha sometido?

Desde su aparición en la cuarta edición de La Academia a la fecha, los cambios físicos de Cynthia Rodríguez no han pasado desapercibidos para nadie, pues de la chica que entró al reality de canto a la sexy conductora de televisión del programa “Venga la alegría”, de TV Azteca, sí hay mucha diferencia.

Nacida en Monclova, Coahuila, un 8 de mayo de 1984, la cantante siempre tuvo dotes artísticas pero fue hasta que logró entrar a La Academia que las mostró a las masas y logró fama gracias a su carisma y belleza, que la llevaron a obtener sus primeras oportunidades en el mundo de la música y la televisión y su aspecto ha ido cambiando y es diferente a como lucía en el pasado.

Ha sido la propia Cynthia Rodríguez quien aceptó que sí se ha sometido a cirugías estéticas y se ha hecho algunos “arreglitos” para lucir guapísima, conocedora de que para permanecer en el gusto del público tiene que estar siempre bella y presentable, pero ¿a cuántas?

En una entrevista que tuvo la novia de Carlos Rivera con la presentadora de televisión Blanca Martínez Fernández, mejor conocida como la “Chicuela”, la actriz de telenovelas confesó, sin ninguna pena, que sí ha pasado por el quirófano para darse “una manita de gato”, pero aclaró que sólo ha sido en una ocasión.

“Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud nunca”, señaló Cynthia Rodríguez, quien cuando llegó a La Academia era muy delgadita.

Así lucía Cynthia Rodríguez hace algunos años (izquierda) y así se ve ahora (derecha). Foto Instagram Cynthia Rodríguez

La conductora de “Venga la alegría” señaló que esa parte de su cuerpo era la que deseaba cambiar y que eligió hacerlo con profesionales y se puso la talla que deseaba, y sobre todo, no se arrepiente, pues se siente cómoda con su cuerpo tal y como está ahora, pues anteriormente se tenía que valer de “truquitos” para llenar los trajes.

“En verdad te lo digo, yo me tenía que poner relleno para colmar los trajes cuando cantaba, para sentirme como más segura, hasta que un día dije ‘basta’, ya me salían hasta llagas del relleno, y me puse la medida que yo quería y con la que me siento feliz”, agregó la intérprete de “Si no estás conmigo”. Mira lo que dijo sobre su cirugía desde el minuto ocho.

Pese a ser una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo mexicano, Cynthia Rodríguez reveló que no se ha salvado de las críticas y comentarios negativos en redes sociales pero aseguró que ha aprendido a tener paciencia con ello y a no engancharse.

Sobre el momento que vive actualmente, la presentadora de televisión señaló que se encuentra muy feliz al lado de su novio y, aunque no mencionó el nombre de Carlos Rivera, sostuvo que su relación nació de una amistad y “hoy te puedo decir que sí estoy con el amor de mi vida”.