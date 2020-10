Cynthia Klitbo confirma romance con Alberto Ordaz con atrevida foto

La actriz Cynthia Klitbo ha sorprendido con su nuevo romance con el youtuber Alberto Ordaz, mejor conocido en el mundo de la farándula como "Rey Grupero". Ambos famosos confirmaron su relación en redes sociales sin dejar absolutamente nada a la imaginación.

Fue en sus cuentas oficiales de Instagram que tanto Cynthia de 53 como Alberto de 33 años confirmaron y no sólo eso, sino que compartieron uno de los momentos más íntimos de su vida. Tras tener algún tiempo trabajando juntos, las estrellas, no temieron a las críticas y especulaciones, pues al confirmar su romance, tampoco dejaron duda alguna.

Dicha instantánea que fue publicaca por ambos, está tomada a blanco y negro y no hay más que decir; Cynthia aparece boca abajo y Alberto atrás de ella, aunque sin prenda alguna (ninguno de los dos). La actriz de "Cadenas de Amargura" (1991), es quien captura la intensa y atrevida fotografía.

En su perfil oficial, Klitbo sólo posteó a un lado de la foto: "Lo que se ve, no se pregunta" y en seguida posteó: "Cada quien su boda". Lo que generó infinidad de comentarios de todo tipo a la pareja y más de 16,500 reacciones inmediatas. La primera en expresar su comentario fue la youtuber Damaris Rojas:"Claraaaarira!! Saludos a los dos" y Roxana Castellanos dijo: "Que bueno mi REYNA !!"

Aunque los comentarios hechos por algunos usuarios de la red no fueron muy alentadores, ya que le adervertían que fuera a llorar después cuando se peleara y éste exhibiera fotos más intensas y privadas que ésta; mientras que alguien más le aconsejó que tuviera cuidado con lo que publica y que se diera a respetar.

Mientras que el "Rey Grupero" 20 años menor que la actriz, tampoco se quedó atrás con su comentario al respecto:

"Déjate llevar que la vida es una sola; no importa quién critica, importa quien te ama; date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate cómo niño que esta vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo yo lo haría mejor. Querían saber si salgo con @laklitbocynthia siiii y la neta está delicioso, bonita noche a todos, aunque dudo que superen la mía ajúa".

Y es que no es la primera publicación candente o en doble sentido que los famosos hacen; hace un día, compartieron un vídeo de Tik Tok, en el que Cynthia, tenía acorralado al "Rey Grupero" mientras le decía: "Te voy a enseñar lo que todo hombre debe aprender" y en la siguiente toma aparece Cynthia diciendo: "Arriba, abajo", mientras subía y bajaba la tapa del escusado, complementando con: "¡Ya me c**o mojarme las n***as! ¡ok?".

Por otro lado, en Las tertulias de Cynthia Klitbo, programa de la actriz transmitido por Facebook, le jugaron una broma al “Rey Grupero”, quien recibió un pastelazo de parte del Primer Actor Salvador Sánchez.

Entre otras cosas, TV Notas reveló lo que una fuente anónima y muy cercana a la pareja de tiempo atrás que apenas se va destapando, se fueron a vivir juntos en plena pandemia; pues según la publicación, la fuente dijo que Cynthia está muy entusiasmada y que la notable diferencia de edades no ha sido impedimento para hacer realidad su amor.

"Obviamente ya lo conocía de muchos meses atrás, del año pasado, antes de la pandemia, en eventos, y coincidían en muchas alfombras; pero cuando le tocó que ya se lo presentaran sin cámaras y sin el personaje, se le hizo un hombre atento, encantador y muy simpático, con un gran sentido del humor; entonces, digamos que todo el día la tiene atacada de risa", contó dicha fuente.

También dejó en claro, algunas de sus decisiones para poder permancer juntos y sin interrupciones por el confinamiento social y demás:

"Con el inicio de la pandemia era o estar juntos o de plano darse las gracias, porque a la distancia, ¿pues qué relación de pareja prosperaría?... Intentaron estarse viendo con ciertas medidas, pero ella le dio la opción de mejor irse a su casa a pasar la cuarentena juntos, y claro que le dijo que sí", dijo la amiga de Cynthia.

La publicación mexicana también ha publicado que la hija de Cynthia Klitbo tienen excelente relación, lo que ha motivado más a la actriz en este nuevo romance.

