Cupido alcanzó a Marjorie de Sousa y se mostró ¡más sexy!

La famosa actriz Marjorie de Sousa posó de rosa y muy sexy, dejando al descubierto sus encantos, lo que podría significar dos cosas: o la alcanzó Cupido con su flecha y le llegó el amor, o la venezolana dejó claro que todavía hay por quien soñar y tratar de alcanzar los sueños.

En un sofisticado outfit color rosa pastel, la estrella de televisión, hizo volar la imaginación de sus fanáticos, al enseñar a "sus nenas" con un atrevido top de tirantes y un pantalón que bajó un poco de frente y dejó ver su estilizado abdomen. Lo que ha colocado a Marjorie de Sousa, como una de las favoritas del público.

Lee también: Sin sostén y tomando el sol, Marjorie de Sousa invita a pecar

"Maravilloso fin de semana!!" se lee al pie de la fotografía de Marjorie de Sousa, en la que luce espectacularmente bella, más radiante y en una de sus poses ¡más sensuales que nunca! Y además de sensualidad, la villana de telenovelas, enmarcó su cintura con un adorno de pedrería.

El sensual y fresco look, la venezolana, lo complementó con unas zapatillas color rosa pastel tipo stiletto y su cabellera más lacia y rubia, al mismo tiempo que lució un par de coquetas doradas. Sus compañeros actores de foro, así como algunos fans, han coincidido en que la ex esposa de Julián Gil, lució fenomenalmente bella y por supuesto, ha recibido más de 670 comentarios en su más reciente post.

El maquillista Gerardo Parra expresó sorprendido: "Espectacular!!!!!!!!", mientras que uno de sus más fervientes seguidores, el actor Rafel del Villar, se mostró gratamente extasiado con la belleza de Marjorie, pero sólo posteó un cuarteto de emojis con ojos de corazón.

Lee también: Marjorie de Sousa presume ¡voluminosa retaguardia! en bikini

Annarella Bonno, preguntó a Marjorie: "Por qué señorita, estás tan bellaaaaaa?". Y su belleza se ha internacionaizado tanto que hasta el portal de Telemundo África posteó: "Ayayay, Hermosa". "Súper guapa felicidades" y "Woow hermosa siempre", son otros de los comentarios que se pueden leer.

Y es que, después de la tormentosa relación que Marjorie vivió con el padre de su hijo Matías, parece ser que la venezolana ha encontrado el amor y ahora hasta Julián deja que Matías llame papá a Vicente Uribe, el empresario mexicano, con el que Marjorie ha comenzado una relación sentimental, después de Julián.

"Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud mental personal del niño. ¿Qué es lo más importante para un niño?... Que tenga la figura paterna y que tenga la figura materna. Todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo, no puede estar, no está porque me borraron del mapa, o sea, borraron a papá, eso lo saben", dijno el actor a TVNotas.